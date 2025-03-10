Яка мінімальна пенсія в Польщі — Finance.ua

Яка мінімальна пенсія в Польщі Сьогодні 19:02 — Світ

Яка мінімальна пенсія в Польщі

З 1 березня зросла мінімальна пенсія у Польщі. Тепер вона становить 1878,91 злотих. А на руки пенсіонери отримають 1709,81 злотих.

Про це повідомляє inpoland.net.pl.

У Польщі пенсії щороку індексують з березня. Цього року підвищення становить 5,5%. На руки пенсіонери, які мають мінімальну пенсію, отримають на 97,95 злотих більше, ніж отримували до індексації. Пенсії у Польщі виплачують у визнчені дати: 1, 6, 10, 15, 20 та 25 числа кожного місяця.

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Марцін Вуєвудка з пенсійного інституту зазначив, що на пенсію 1878,91 злотих не можливо прожити цілий місяць, покривши всі витрати. Однак він звернув увагу, що не всі люди пенсійного віку отримують у Польщі навіть мінімальну пенсію.

Експерт пояснив, що розмір пенсії залежить від розміру внесків, які сплачує працівник на пенсійне страхування. Він радить подумати над цим та не уникати обов’язку сплати внесків, тобто працювати офіційно.

Найнижчу пенсію отримує мешканка Білгорая, якій ZUS виплачував 2 гроші пенсії. За своє життя вона відпрацювала 1 день.

Довідка Finance.ua:

У грудні 2024 року ZUS виплатив пенсії понад 20 тисячам іноземців. У грудні 2023 року допомогу отримували 15,3 тисячі осіб, а у 2022 році — 12,2 тисячі осіб.

Як зазначають експерти, якщо українець похилого віку оселиться в Польщі, ZUS часто буде зобов’язаний виплатити йому різницю між пенсією, яку йому призначено в Україні, та мінімальною польською пенсією.

Українські мігранти можуть підтвердити страховий стаж за кордоном у разі безробіття. Зокрема, це доступно для українців, які проживають у Польщі, Естонії, Латвії та Болгарії. Алгоритм від Державної служби зайнятості тут.

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