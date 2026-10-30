Boeing замінив пасажирів на тонни картоплі: як це вирішило проблему Wi-Fi в літаках

Майже 15 років тому Boeing провів унікальний експеримент, щоб забезпечити сигнал Wi-Fi для кожного пасажира.

9 тонн картоплі допомогли вдосконалити систему, пише польське видання gry-online.pl

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На початку минулого десятиліття бездротовий інтернет тільки починав проникати в літаки. Boeing хотів забезпечити кожному пасажиру безперебійний доступ до мережі, але тестування було б дорогим і трудомістким. На допомогу прийшла картопля, яка взаємодіє з радіохвилями подібно до людського тіла. Це дозволило скоротити тестування на 97% порівняно з початковим планом.

Як це було

Коли у 2012 році розпочалися випробування поширення сигналу Wi-Fi на борту літаків, найбільша перешкода стала очевидною одразу. Експерименти в порожньому фюзеляжі не мали сенсу. Людські тіла поглинають і відбивають електромагнітні хвилі, впливаючи на те, де сигнал сильний, а де з’являються мертві зони. порожній літак завадить цьому виявити.

В рамках випробувань Boeing мав би знайти десятки добровольців, яким довелося б провести близько двох тижнів на борту у стаціонарному положенні. Це передбачало б регулярні перерви, що затримували б випробування, і кожному довелося б відповідно компенсувати свій час.

Альтернатива

Однак інженери Boeing знайшли альтернативу. Було придбано картоплю, яка, як і людський організм, реагує на радіохвилі та складається здебільшого (близько 80%) з води.

Вони вирішили придбати приблизно 9 тонн картоплі, яку помістили в мішки на сидіння літака. Інженери змогли проводити випробування цілодобово, а експеримент отримав назву SPUDS (синтетичний персонал з використанням діелектричного заміщення), де «spud» — це розмовна назва для картоплі.

Результати

Як виявилося, що завдяки стаціонарним об’єктам експеримент скоротився з очікуваних 14 днів до лише 10 годин.