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Boeing замінив пасажирів на тонни картоплі: як це вирішило проблему Wi-Fi в літаках

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Boeing замінив пасажирів на тонни картоплі: як це вирішило проблему Wi-Fi в літаках
Boeing замінив пасажирів на тонни картоплі: як це вирішило проблему Wi-Fi в літаках
Майже 15 років тому Boeing провів унікальний експеримент, щоб забезпечити сигнал Wi-Fi для кожного пасажира.
9 тонн картоплі допомогли вдосконалити систему, пише польське видання gry-online.pl.
На початку минулого десятиліття бездротовий інтернет тільки починав проникати в літаки. Boeing хотів забезпечити кожному пасажиру безперебійний доступ до мережі, але тестування було б дорогим і трудомістким. На допомогу прийшла картопля, яка взаємодіє з радіохвилями подібно до людського тіла. Це дозволило скоротити тестування на 97% порівняно з початковим планом.

Як це було

Коли у 2012 році розпочалися випробування поширення сигналу Wi-Fi на борту літаків, найбільша перешкода стала очевидною одразу. Експерименти в порожньому фюзеляжі не мали сенсу. Людські тіла поглинають і відбивають електромагнітні хвилі, впливаючи на те, де сигнал сильний, а де з’являються мертві зони. порожній літак завадить цьому виявити.
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В рамках випробувань Boeing мав би знайти десятки добровольців, яким довелося б провести близько двох тижнів на борту у стаціонарному положенні. Це передбачало б регулярні перерви, що затримували б випробування, і кожному довелося б відповідно компенсувати свій час.

Альтернатива

Однак інженери Boeing знайшли альтернативу. Було придбано картоплю, яка, як і людський організм, реагує на радіохвилі та складається здебільшого (близько 80%) з води.
Вони вирішили придбати приблизно 9 тонн картоплі, яку помістили в мішки на сидіння літака. Інженери змогли проводити випробування цілодобово, а експеримент отримав назву SPUDS (синтетичний персонал з використанням діелектричного заміщення), де «spud» — це розмовна назва для картоплі.

Результати

Як виявилося, що завдяки стаціонарним об’єктам експеримент скоротився з очікуваних 14 днів до лише 10 годин.
Інженери нанесли на карту ділянки з найслабшим покриттям і постійно коригували розташування реле, щоб забезпечити рівномірний розподіл сигналу та дотримуватися стандартів безпеки. Нарешті, були проведені випробування за участю реальних добровольців, які підтвердили попередні розрахунки.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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