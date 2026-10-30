Де в Європі найдорожче опалювати квартиру газом (інфографіка)

Українці платять за побутовий газ найменше серед європейських країн, тому й обігрів квартири взимку обходиться їм дешевше, ніж жителям інших країн.

Найбільше за газове опалення платять у Швеції та Нідерландах. На початку опалювального сезону видання «Слово і діло» порівняло, скільки коштує обігріти квартиру природним газом у різних країнах Європи.

Як розраховували вартість опалення

Під час спалювання одного кубометра природного газу виділяється приблизно 10,6 кВт·год енергії. Для розрахунків взяли квартиру площею 60 кв. м, яка в січні споживає в середньому 170−200 кубометрів газу.

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На основі цих показників розрахували місячні витрати на опалення в євро за двома сценаріями: базового та ощадливого споживання. Для другого використали умовний обсяг у 90 кубометрів газу на місяць — приблизно половину від базового показника.

Фактичні витрати залежать від клімату, типу будинку, системи опалення та температури в приміщенні. У тепліших регіонах і за ощадливого використання газу його потрібно менше. Водночас кожен градус вище за 20 °C у квартирі збільшує споживання приблизно на 5%.

Де газове опалення найдорожче, а де найдешевше

За базового споживання — 185 кубометрів газу на місяць — найдорожче обігрівати квартиру у Швеції. За один зимовий місяць це коштуватиме 431,6 євро. На другому місці — Нідерланди з витратами 318,1 євро.

Ще в низці європейських країн місячна вартість газового опалення становить від 212 до 264 євро. До них належать Франція, Ліхтенштейн, Португалія, Австрія, Данія, Ірландія, Німеччина, Італія та Північна Македонія.

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У Чехії, Люксембурзі, Словенії, Бельгії, Молдові, Латвії, Естонії, Іспанії, Греції, Польщі, Болгарії, Литві та Словаччині витрати за базового споживання становлять від 122 до 177 євро на місяць. У Румунії та Боснії і Герцеговині — трохи більше ніж 100 євро.

Ще менше платять у Хорватії — 98,4 євро на місяць, Сербії — 95,1 євро та Угорщині — 64,7 євро.