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Фінляндія і США підписали угоду про мінеральні ресурси — деталі

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Фінляндія і США підписали угоду про мінеральні ресурси — деталі
Фінляндія і США підписали угоду про мінеральні ресурси — деталі
Фінляндія та США підписали у Вашингтоні дві угоди — про співпрацю у сфері технологій та оборони і про критичні мінеральні ресурси.
Про це в соцмережі Х повідомила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, пише «Європейська правда».
Документи держсекретар США Марко Рубіо та міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен підписали 29 жовтня у Вашингтоні. Йдеться про рамкову угоду про критично важливі мінерали та угоду про технологічне процвітання.
«Фінляндія та США мають чудові відносини. За останні роки наші економічні зв’язки значно зміцніли, особливо у сферах промислових продуктів, зв’язку, космічних технологій, квантових технологій, штучного інтелекту та кількох інших галузях передових цифрових технологій», — написала Валтонен.
Також, за словами глави МЗС Фінляндії, їй вдалося обговорити війну Росії проти України з держсекретарем США.
«Позиція Фінляндії чітка: нам потрібен тиск на воєнну машину Росії та підтримка України, включно з її протиповітряною обороною, щоб захищати цивільні життя», — зазначила Еліна Валтонен.
Раніше двосторонню рамкову угоду про співпрацю щодо критично важливих мінеральних ресурсів США уклали з Литвою.
А міністерка гірничої промисловості Гренландії Наая Натаніельсен відкинула бажання США розподілити природні багатства острова, заявивши, що жодна зовнішня сила не має вирішувати долю величезних ресурсів цієї арктичної території.
За матеріалами:
Finance.ua
США
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