Скільки коштів спрямували на пенсійні виплати в лютому — Finance.ua

Скільки коштів спрямували на пенсійні виплати в лютому Сьогодні 20:15 — Казна та Політика

Скільки коштів спрямували на пенсійні виплати в лютому

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за лютий 2025 року. На пенсійні виплати спрямовано суму 62,2 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

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Це на 0,5 млрд гривень більше, ніж у січні, коли на пенсійні виплати було спрямовано суму 61,7 млрд гривень.

За даними ПФУ, на пенсійні виплати в лютому спрямовано:

через АТ «Укрпошта» — 8,8 млрд гривень,

через уповноважені банки — 53,4 млрд гривень.

Крім того, ПФУ спрямував на виплату житлових субсидій та пільг 4,9 млрд гривень коштів державного бюджету.

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Нагадаємо, запровадження накопичувальної пенсійної системи може розпочатися вже з наступного року. Міністерство соціальної політики вже направило до Кабміну проект закону. Коли уряд його схвалить, документ буде передано на розгляд Верховною Радою.

Уряд ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня поточного року. Мінімальне підвищення пенсій становитиме не менше 100 гривень, а максимальний розмір індексації складе 1500 гривень.

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