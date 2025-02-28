Коли запрацює накопичувальна пенсійна система — Кабмін відповів Сьогодні 15:44 — Казна та Політика

Коли запрацює накопичувальна пенсійна система — Кабмін відповів

Запровадження накопичувальної пенсійної системи може розпочатися вже з наступного року.

Таке сподівання висловила перша заступниця міністра соціальної політики Дар’я Марчак.

За її словами, Міністерство соціальної політики вже направило до Кабміну проект закону. Коли уряд його схвалить, документ буде передано на розгляд Верховною Радою.

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«Далі, звичайно, ми не можемо гарантувати строки проходження цього законопроекту в парламенті, але ми переконані, що на цей законопроект має бути підтримка. Ми провели інтенсивні дискусії з профспілками, організаціями роботодавців, міжнародними партнерами і експертами, щоб зрозуміти, чи матиме цей законопроект підтримку. Ми вже бачимо, що є консенсус. Що той дизайн, який ми розробили, підтримується, не викликає зауважень, і ми сподіваємося, що зможемо переконати народних депутатів проголосувати у цьому році в обох читаннях, і вже з 2026 року щоб цей законопроект набув чинності», — зазначила Марчак.

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При цьому заступниця міністра додала, що навіть якщо відповідний закон набере чинності вже з 1 січня наступного року, це не означає, що накопичувальні пенсії запрацюють одразу, адже для цього потрібно буде підготувати інфраструктуру. Тобто вибудувати ланцюжок: куди люди будуть накопичувати кошти, яким чином це відбуватиметься, як регулюватиметься.

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«Ключовою передумовою, щоб запрацювали накопичення, є створення Державного накопичувального фонду. Якщо ми ухвалюємо законопроект у цьому році, ми нарешті як країна зможемо почати готувати вже предметно інфраструктуру для запуску накопичень», — уточнила чиновниця.

Марчак додала, що запровадження накопичувальної системи відбуватиметься без посилення податкового тиску на платників податків. Крім того, уряд заохочуватиме громадян робити додаткові внески у державні і недержавні пенсійні фонди.

УНІАН За матеріалами:

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