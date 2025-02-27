Мінсоцполітики планує змінити правила призначення солідарної пенсії — Finance.ua

Мінсоцполітики планує змінити правила призначення солідарної пенсії Сьогодні 14:04 — Казна та Політика

Мінсоцполітики планує змінити правила призначення солідарної пенсії

У Міністерстві соціальної політики мають намір змінити правила призначення солідарної пенсії в Україні — виплати будуть прив’язані до сплачених протягом трудового періоду внесків на соціальне страхування.

На цьому під час обговорення «Майбутнє солідарної пенсійної системи: сценарії та прогнози» наголосила перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак, передає Укрінформ.

«Як ми бачимо, як пенсійна система має виглядати. Перше, нам очевидно потрібно повністю переписати правила призначення солідарної пенсії. Нам потрібно нарешті починати називати речі своїми іменами — пенсія має бути тільки контрибутивною виплатою і нічим іншим. Тобто, якщо у тебе є внески, ти отримуєш виплату на суму своїх внесків, по формулі. Якщо немає внесків, то це може бути що завгодно — бенефіт, привілея, преференція від держави — але не пенсія», — сказала Марчак.

Змін потребує також система індексацій пенсійних виплат. В Україні законодавчо визначено період проведення індексації і формула індексації, але попри це у поточній ситуації пенсії девальвують швидше за розмір індексації.

«Якщо у перший рік на пенсії виплати становлять близько 40−45% нашої середньої заробітної плати за життя, то протягом вже трьох років вони фактично знецінюються десь до 27% заробітної плати. Тобто у 18 процентних пунктів різниця у перші ж роки після призначення», — зауважила Марчак.

Ще однією складовою реформи солідарної системи має стати перегляд спеціальних пенсій. У Мінсоцполітики вважають, що такі пенсії мають право на існування, проте їх призначення повинно відбуватися виключно в залежності знову-таки від зроблених протягом життя внесків.

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«Наша команда є прихильниками того, що спеціальні пенсії мають бути побудовані за принципом контрибутивності. Роботодавець має право обіцяти тобі додаткову пенсію, але ця додаткова пенсія має бути забезпечена додатковими внесками, а не так, що ми всі платимо по 22% ЄСВ зі своєї заробітної плати, але хтось з тих 22% отримує 1 гривню пенсії, а хтось — 2,5 грн. Це несправедливо і демотивує українців», — зауважила Марчак.

Крім того, у Мінсоцполітики переконані: українців потрібно усіма можливими способами привчати до накопичень. Для досягнення цієї мети міністерство вже почало інформаційну кампанію і планує надалі працювати над посиленням фінансової грамотності населення. Крім того, Марчак підкреслила важливість розвитку інструментів недержавного пенсійного забезпечення.

«Ми переконані у необхідності запровадження обов’язкової накопичувальної складової у пенсійній системі. Це стане інструментом, який привчатиме людей до того, що треба накопичувати собі на старість. Сьогодні 55% громадян вважають, що держава має забезпечити їм пенсії у майбутньому», — сказала Марчак.

Наразі Міністерство соцполітики активно працює над проєктами законів про реформу солідарної системи, про запровадження обов’язкової накопичувальної системи. Вже незабаром документи будуть подані на розгляд уряду і після цього — у Верховну Раду.

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