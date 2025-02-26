Уряд ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня — Finance.ua

Уряд ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня Сьогодні 12:01 — Казна та Політика

Уряд ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня

Уряд ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня поточного року. Мінімальне підвищення пенсій становитиме не менше 100 гривень, а максимальний розмір індексації складе 1500 гривень.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«З 1 березня проводимо індексацію пенсій. Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%. Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме 100 грн. І щоб справедливо розподілити фінансовий ресурс та підвищити саме найменші пенсії, впроваджуємо максимальний розмір індексації — до 1500 грн», — сказано в повідомленні.

розмір індексації обчислено на базі офіційних показників розвитку економіки у 2024 році: У Міністерстві соціальної політики додали , що

зростання споживчих цін — 12%;

зростання середньої заробітної плати за 2022−2024 рр. — 11%.

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Відповідно до постанови уряду, з 1 березня будуть проіндексовані пенсії для:

9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;

672 тис. пенсіонерів силових відомств;

98 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;

79,6 тис. пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати;

23,4 тис. пенсіонерів-колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців.

«Цим рішенням ми вже втретє виправляємо недосконалість пенсійного законодавства, через яку найнижчі пенсії під час індексації раніше майже не зростали. Тому цього року знову буде проіндексовано найнижчі пенсії, які до 2023 року під індексацію не потрапляли. Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн», — зауважила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

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Крім того, з 1 березня будуть проіндексованіщомісячні страхові виплати для 158 тисяч потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

Також 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 629 тис. працюючих пенсіонерів (з урахуванням їх оновленого страхового стажу).

Водночас діятимуть тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій. Розмір підвищення за результатами індексації буде обмежено до 1 500 грн для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії. Це дозволить більш справедливо розподілити обмежений фінансовий ресурс на здійснення індексації та забезпечити підвищення пенсій для українців, які отримують найменші виплати.

Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме 100 грн.

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