Кого торкнеться індексація пенсій у 2025 у році — думка експерта Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Кого торкнеться індексація пенсій у 2025 у році — думка експерта

Відомо, що на початку весни в Україні заплановано індексацію пенсій. Це означає, що пенсіонери можуть отримати відчутну надбавку до пенсії. Адвокат Іван Хомич розповів, коли і на скільки піднімуть виплати.

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За словами експерта, є різні види пенсій — за віком, по інвалідності, за вислугу років, спеціальні пенсії (для військових, держслужбовців) і, починаючи з 2022 року, Кабінет міністрів України щорічно проводить індексацію всіх пенсій. Якщо не буде запроваджено ніяких змін у законодавстві, то індексація пенсій в Україні має відбутися з 1 березня 2025 року.

Те, наскільки будуть проіндексовані пенсії, має вирішити уряд та винести постанову, в якій це буде прописано. Зазвичай Кабмін ухвалює постанову про індексацію пенсійних виплат у 20 числах лютого. Хомич навів приклад:

Торік пенсії підвищили на 7,96%, а у 2023 році — на 19,7%. У цьому році пенсійні виплати можуть зрости на 10%.

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У законі України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування» йдеться, що в нашій країні індексація пенсій відбувається щорічно 1 березня.

Яка індексація пенсії буде у 2025 році

Адвокат каже, що максимальну та мінімальну суми, на які проводиться індексація пенсій, Кабмін щорічно вказує у своїй постанові про індексацію виплат.

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Якщо опиратися на інформацію, отриману у попередні роки, то можна помітити певну закономірність — мінімальна сума збільшення пенсії була 100 гривень, а максимальний розмір вже два роки поспіль становив 1500 гривень.

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УНІАН За матеріалами:

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