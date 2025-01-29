Як змінилися пенсії українців в гривнях та доларах — дані за останні 30 років — Finance.ua
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Як змінилися пенсії українців в гривнях та доларах — дані за останні 30 років

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Як змінилися пенсії українців в гривнях та доларах — дані за останні 30 років
Як змінилися пенсії українців в гривнях та доларах — дані за останні 30 років, freepik
Пенсійний фонд України оприлюднив інформацію про середню пенсію станом на 1 січня 2025 року. Показник зріс за рік на 7,5% до 5 789 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду.
Але курс долара зріс за рік на 10,6%, що призвело до зменшення середньої пенсії в доларовому еквіваленті до 138 доларів.
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна
В Україні доступні дані Держстату щодо середньої пенсії з 1996 до 2018 року. За останні роки інформацію публікує Пенсійний фонд України.
Дані свідчать, що у 1997 році пенсія складала 52 гривні. До 2025 року вона зросла у 111 разів до 5 789 гривень.
Але курс долара за цей період зріс у 22 рази — з 1,9 до 42 грн/долар. Таким чином, доларова пенсія українців зросла у п’ять разів з 27 до 138 доларів.
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Максимальне зростання було зафіксоване у 2004 році, коли пенсії підвищили майже у два рази — з 34 до 60 доларів. Але після початку війни росії проти України у 2014 році пенсії впали з 191 до 100 доларів.
Після повномасштабного вторгнення у 2022 році пенсії змінилися несуттєво.
За матеріалами:
РБК-Україна
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