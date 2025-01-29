Як зросли пенсії в Україні за рік — статистика Пенсійного фонду
Станом на 1 січня 2025 року середня пенсія в Україні складає 5 789,05 гривень. Це на 403,8 гривні або на 7,5% більше, ніж рік тому.
Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.
Кількість пенсіонерів в Україні на 1 січня 2025 року становить 10 343 630 осіб.
Які виплати отримують українські пенсіонери:
- до 3000 гривень — 25,9%, 2 684 075 осіб, середня пенсія — 2 759,86 гривень,
- від 3001 до 4000 гривень — 17,6%, 1 817 897 осіб, середня пенсія — 3 544,23 гривень,
- від 4001 до 5000 гривень — 18,8%, 1 943 939 осіб, середня пенсія — 4 414,06 гривень,
- від 5001 до 10 000 гривень — 25,5%, 2 636 007 осіб, середня пенсія — 6 844,95 гривень,
- понад 10 000 гривень — 12,2%, 1 261 712 особи, середня пенсія — 15 379,97 гривень.
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Розмір пенсій за областями:
- м. Київ — 8 017,65;
- Чернігівська — 5 377,66;
- Чернівецька — 4 648,04;
- Черкаська — 5 126,71;
- Хмельницька — 4 996,15;
- Херсонська — 4 968,02;
- Харківська — 5 824,72;
- Тернопільська — 4 484,69;
- Сумська — 5 299,81;
- Рівненська — 5 159,85;
- Полтавська — 5 703,30;
- Одеська — 5 628,23;
- Миколаївська — 5 547,98;
- Львівська — 5 303,37;
- Луганська — 6 694,19;
- Кіровоградська — 5 234,81;
- Київська — 6 095,90;
- Івано-Франківська — 4 995,43;
- Запорізька — 6 080,40;
- Закарпатська — 4 727,14;
- Житомирська — 5 339,43;
- Донецька — 7 168,22;
- Дніпропетровська — 6 471,11
- Волинська — 5 090,08;
- Вінницька — 5 038,34.
Нагадаємо, рішення щодо пенсійної реформи та запровадження накопичувальної пенсії може бути ухвалено у 2025 році. План полягає в тому, що система запрацює з 2026 року. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович висловила переконання, що «в рамках найближчих місяців він (проєкт) буде внесений у Верховну Раду для того, щоб ми запровадили всю законодавчу базу в цьому році і розпочали технічну підготовку».
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