Як зросли пенсії в Україні за рік — статистика Пенсійного фонду Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси

Як зросли пенсії в Україні за рік — статистика Пенсійного фонду

Станом на 1 січня 2025 року середня пенсія в Україні складає 5 789,05 гривень. Це на 403,8 гривні або на 7,5% більше, ніж рік тому.

Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.

Кількість пенсіонерів в Україні на 1 січня 2025 року становить 10 343 630 осіб.

Які виплати отримують українські пенсіонери:

до 3000 гривень — 25,9%, 2 684 075 осіб, середня пенсія — 2 759,86 гривень,

від 3001 до 4000 гривень — 17,6%, 1 817 897 осіб, середня пенсія — 3 544,23 гривень,

від 4001 до 5000 гривень — 18,8%, 1 943 939 осіб, середня пенсія — 4 414,06 гривень,

від 5001 до 10 000 гривень — 25,5%, 2 636 007 осіб, середня пенсія — 6 844,95 гривень,

понад 10 000 гривень — 12,2%, 1 261 712 особи, середня пенсія — 15 379,97 гривень.

Інфографіка: Пенсійний фонд

Розмір пенсій за областями:

м. Київ — 8 017,65;

Чернігівська — 5 377,66;



Чернівецька — 4 648,04;



Черкаська — 5 126,71;

Хмельницька — 4 996,15;

Херсонська — 4 968,02;

Харківська — 5 824,72;

Тернопільська — 4 484,69;

Сумська — 5 299,81;

Рівненська — 5 159,85;

Полтавська — 5 703,30;

Одеська — 5 628,23;

Миколаївська — 5 547,98;

Львівська — 5 303,37;

Луганська — 6 694,19;

Кіровоградська — 5 234,81;

Київська — 6 095,90;

Івано-Франківська — 4 995,43;

Запорізька — 6 080,40;

Закарпатська — 4 727,14;

Житомирська — 5 339,43;

Донецька — 7 168,22;

Дніпропетровська — 6 471,11

Волинська — 5 090,08;

Вінницька — 5 038,34.



Інфографіка: Пенсійний фонд

Нагадаємо, рішення щодо пенсійної реформи та запровадження накопичувальної пенсії може бути ухвалено у 2025 році. План полягає в тому, що система запрацює з 2026 року. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович висловила переконання, що «в рамках найближчих місяців він (проєкт) буде внесений у Верховну Раду для того, щоб ми запровадили всю законодавчу базу в цьому році і розпочали технічну підготовку».

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