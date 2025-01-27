В уряді озвучили план щодо пенсійної реформи і накопичувальної пенсії — Finance.ua
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В уряді озвучили план щодо пенсійної реформи і накопичувальної пенсії

Казна та Політика
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В уряді озвучили план щодо пенсійної реформи і накопичувальної пенсії
В уряді озвучили план щодо пенсійної реформи і накопичувальної пенсії, freepik
Рішення щодо пенсійної реформи та запровадження накопичувальної пенсії може бути ухвалено у 2025 році. План полягає в тому, що система запрацює з 2026 року.
Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час пресконференції, яка транслювалася на Youtube.
«Законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему розроблений Кабінетом Міністрів. Ми вже перший раунд погодження з усіма центральними органами виконавчої влади провели. Зараз зводимо до кінця застереження, які були висловлені, узгоджуємо цифри кінцеві з Міністерством фінансів», — сказала вона.

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Жолнович висловила переконання, що «в рамках найближчих місяців він (проєкт. — Ред.) буде внесений у Верховну Раду для того, щоб ми запровадили всю законодавчу базу в цьому році і розпочали технічну підготовку».
За її словами, під час роботи накопичувальної пенсійної системи частина відрахувань громадян йде на адміністративні витрати, і що би зменшити кількість цього адміністрування, потрібно зробити якісні ІТ-сервіси.
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«Тому в цьому році розробляємо певну ІТ-систему, розпрацьовуємо концепт економний і ефективний Державного накопичувального фонду, і дасть Бог, з 26 року можемо розпочати перші накопичення. Це наш план», — сказала міністерка.
Нагадаємо, Кабінет міністрів у 2025 році планує провести індексацію пенсій. Крім того, є наміри реалізувати пенсійну реформу та запровадити накопичувальну пенсію. «У березні буде проведена індексація пенсій, аби підтримати наших пенсіонерів. Плануємо також ухвалення законодавства про накопичувальну пенсійну систему, щоб запустити її наступного року», — заявляв раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За матеріалами:
РБК-Україна
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