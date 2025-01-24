ПФУ назвав перелік підстав для припинення виплати пенсії — Finance.ua

ПФУ назвав перелік підстав для припинення виплати пенсії Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

ПФУ назвав перелік підстав для припинення виплати пенсії

Виплату пенсії може бути припинено за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду (ст. 49 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Про це повідомила пресслужба ПФУ.

Основні підстави для припинення пенсійних виплат:

якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;

у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим у встановленому законом порядку;

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у разі надання пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин»;

у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;

у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством;

в інших випадках, передбачених законом (невизнання пенсіонера особою з інвалідністю, працевлаштування особи, яка одержує пенсію за вислугу років, на роботу за посадою, яка дає право на таку пенсію, закінчення терміну навчання дітей, які отримують пенсію у разі втрати годувальника).

Як поновити виплати

Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з’ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати. Виплата пенсії поновлюється при особистому зверненні пенсіонера до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду на території України, з пред’явленням документів, що посвідчують особу, та поданням відповідної заяви.

Водночас для громадян, які проживають за кордоном, у період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, у якому його буде припинено чи скасовано, передбачена можливість надсилати заяву про поновлення пенсії та необхідні для цього документи поштою.

Детальніше про способи подовження/поновлення та призначення пенсії зазначеним особам та перелік документів, необхідних для подання Пенсійному фонду України, можна дізнатися за посиланням

Важливо! У разі виявлення недостовірних даних у документах та відомостях, на підставі яких було встановлено та/або здійснюється виплата пенсії, розмір та підстави для виплати пенсії переглядаються без урахування таких даних.

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