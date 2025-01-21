Закон про накопичувальну пенсію хочуть ухвалити у 2025 році — Finance.ua

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Закон про накопичувальну пенсію хочуть ухвалити у 2025 році

Казна та Політика
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Закон про накопичувальну пенсію хочуть ухвалити у 2025 році
Закон про накопичувальну пенсію хочуть ухвалити у 2025 році
У Верховній Раді планують ухвалити законопроєкт про накопичувальну пенсію у 2025 році.
Про це в інтерв’ю Українським Новинам розповів перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутат Верховної Ради від фракції «Батьківщина» Михайло Цимбалюк.
«Влада ставить для себе це на 2025 рік, але до нього є дуже багато питань … Але ця дискусія триває, я думаю, що у 2025 році ми ухвалимо закон», — сказав він щодо законопроєкту про накопичувальну пенсію.
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Цимбалюк зазначив, що у комітеті соцполітитки допрацювали деякі норми законопроєкту.
«Спочатку передбачалося, що цей Пенсійний фонд буде приватним, але тоді немає гарантій, що він не збанкрутує і фонд не пропаде. Ми допрацювали до того, що спочатку перших три роки це буде Державний фонд», — сказав депутат про зміни у законопроєкті про накопичувальну пенсію.
Також законопроєкт передбачатиме фонд гарантування повернення коштів, які були внесені на накопичення.
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«Перших три роки буде сплачувати роботодавець за людину, людина сама за себе і держава 2%, а потім 1%. Це дасть змогу щось накопичити і три роки перехідного період, а потім людина переходить в приватний фонд», — пояснив Цимбалюк щодо накопичувальної системи.
За його словами, закон може бути ухвалено з відтермінуванням набрання чинності і введення в дію.
За матеріалами:
Українські Новини
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