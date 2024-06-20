Накопичувальна пенсійна система: чи стане вона обов’язковою в Україні — Finance.ua
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Накопичувальна пенсійна система: чи стане вона обов’язковою в Україні

Особисті фінанси
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Накопичувальна пенсійна система: чи стане вона обов’язковою в Україні
Накопичувальна пенсійна система: чи стане вона обов’язковою в Україні
В Україні планується впровадження накопичувальної пенсійної системи як елементу обов’язкового пенсійного страхування. Ця система передбачає створення персональних пенсійних рахунків, на які протягом трудового життя особи робляться регулярні внески.
Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики України Дарина Марчак у коментарі 24 Каналу.
За її словами, рівень залученості громадян до добровільних пенсійних накопичень вже є суттєвим, проте все ще недостатнім. Нині лише близько 900 тисяч осіб є учасниками добровільних накопичувальних схем.
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Проте впровадження накопичувальної системи має бути обовʼязковим елементом пенсійного страхування. Однак вона уточнила, що вводити обов’язкові накопичення доцільно лише після завершення воєнного стану та стабілізації економіки.
«Зважаючи на загальну кількість пенсіонерів (10,5 мільйона) і кількість учасників добровільних накопичувальних схем (близько 900 тисяч), бачимо, що рівень залученості громадян до добровільних пенсійних накопичень вже є суттєвим, але все ще не є достатнім. Тому нам потрібно впроваджувати накопичувальну пенсійну систему як елемент обовʼязкового пенсійного страхування», — додала Марчак.

Як впровадити накопичувальну систему в Україні

По-перше, за словами Марчак, необхідно ухвалити законодавство, яке розпочне підготовку інфраструктури для впровадження накопичень. Це дозволить виконати всю необхідну роботу ще до того моменту, як економіка буде готова до запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи.
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«Оптимально, щоб солідарна пенсійна система забезпечувала принаймні 40% заміщення зарплати. Накопичувальні пенсії доповнюють солідарні ще на 15 — 20% заміщення зарплати. Це б дало змогу забезпечити загальний розмір пенсії, який отримуватиме людина, на рівні 60% її попереднього заробітку, що відповідатиме середньоєвропейському рівню», — пояснила вона.
Крім того, як зазначила Марчак, людина може ще здійснювати додаткові добровільні пенсійні внески для того, аби збільшити свою майбутню пенсію.

Коли варто починати накопичувати кошти на пенсію

Як пояснила перша заступниця міністра соціальної політики України, оплачувати єдиний внесок у солідарну систему і робити добровільні внески для накопичення коштів на пенсію бажано з початку трудової діяльності.
«І сплачувати єдиний внесок в солідарну систему, і здійснювати добровільне накопичення коштів на пенсію, бажано з початку робочої кар’єри. Таким чином ви будете не тільки впливати на підвищення розміру своєї пенсії у майбутньому, а й підтримувати поточних пенсіонерів — бабусь і дідусів, які в період війни живуть на пенсію. Це буде проявом соціальної згуртованості, підтримка один одного в скрутні часи», — підсумувала свою думку політикиня.
За матеріалами:
Телеканал 24
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