Запустити накопичувальну пенсійну систему можна буде лише після перемоги, але інфраструктура буде готова до 2025 року — Жолнович — Finance.ua
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Запустити накопичувальну пенсійну систему можна буде лише після перемоги, але інфраструктура буде готова до 2025 року — Жолнович

Казна та Політика
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Запустити накопичувальну пенсійну систему можна буде лише після перемоги, але інфраструктура буде готова до 2025 року — Жолнович
Запустити накопичувальну пенсійну систему можна буде лише після перемоги, але інфраструктура буде готова до 2025 року — Жолнович
Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович заявляє, що уряд підготує всю інфраструктуру для накопичувальної пенсійної системи до 2025 року, але якщо війна триватиме, то запустити можна буде лише після перемоги.
«Я гадаю, що це буде реально, бо наразі вже практично драфт законопроєкту готовий для того, щоб ми працювали над дизайном накопичувальної пенсійної реформи. Одразу скажу, що запустити її збором внесків можна буде лише після перемоги, інакше не буде як інвестувати ті кошти», — сказала Жолнович в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна», відповідаючи на запитання про можливість запуску накопичувальної пенсійної системи у 2025 році.
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Водночас міністр наголосила, що до запуску необхідно здійснити ще дуже багато організаційних дій: створити державний накопичувальний фонд, побудувати структуру, створити цифрову програму, яка все це адмініструватиме, і правильно все розпланувати.
На уточнювальне запитання, якщо до 2025 року війна ще триватиме, чи можна буде запустити накопичення, Жолнович зауважила, що уряд робитиме все, щоб уся інфраструктура на той час уже була готова.
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«Ми дуже розраховуємо, що війна аж настільки не затягнеться, але наразі прогнозувати складно», — додала вона.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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