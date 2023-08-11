Реформа буде безболісною: для українців готують введення накопичувальних пенсій — Finance.ua
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Реформа буде безболісною: для українців готують введення накопичувальних пенсій

Казна та Політика
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Реформа буде безболісною: для українців готують введення накопичувальних пенсій
Реформа буде безболісною: для українців готують введення накопичувальних пенсій
В Україні триває робота над впровадженням накопичувальних пенсій. Наразі фахівці вивчають, який механізм найкраще підійде для того, щоб нова система точно запрацювала в умовах нашої країни.
Про це в інтерв'ю «Укрінформу» повідомила голова Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович.
Чиновниця пояснила, що солідарна пенсія має покривати певний відсоток, щоб пенсіонер після виходу на заслужений відпочинок жив на тому рівні, до якого він звик. Наприклад, якщо громадянин пропрацював 30−35 років, то 40% середнього заробітку мають становити його виплати. Але, як зазначила Жолнович, зараз вивчають варіант, щоб солідарна і накопичувальна частина перевищувала 40% заробітку.
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«Це складні рахунки, тому що на 11 мільйонів пенсіонерів в Україні приблизно 13 мільйонів осіб, які сплачують соціальні внески. І щоб пенсіонеру платили 6−7 або 10 тисяч гривень, його „візаві“, який працює, має сплатити трохи понад 10 тисяч гривень соціального внеску. Але мало хто в Україні платить такий великий розмір ЄСВ. Тому необхідний ресурс потрібно шукати в іншому місці, і ми зараз над цим працюємо», — сказала вона.
Оксана Жолнович також зазначила про наявне питання соціальної справедливості. Річ у тім, що нинішня формула розрахунку дуже знижує реальну вартість заробітку.
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«Зараз працюємо над тим, щоб кожна людина мала чіткий алгоритм нарахування пенсії з урахуванням відпрацьованого стажу та сплачених внесків. І щоб цей алгоритм був завжди прив’язаний до якихось базових величин», — розповіла очільниця Міністерства соціальної політики.
Вона також розповіла про три основні цілі для впровадження накопичувальних пенсій:
  • зробити все так, щоб не збільшувати навантаження на працівника і роботодавця (тому перший час частину витрат візьме на себе держава);
  • спростити процес адміністрування;
  • розробити надійні механізми інвестування.
Очікується, що конкретні результати будуть отримані вже до кінця цього року.

Накопичувальна пенсія в Україні: право на гідну старість 👩‍🦳

За матеріалами:
Фокус
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