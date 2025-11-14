Позика на 140 млрд євро під загрозою. Коли Україна може залишитися без коштів Сьогодні 16:28 — Казна та Політика

Європейський Союз активізує використання заморожених російських активів для фінансування позики на 140 мільярдів євро для України. Більшість міністрів фінансів країн ЄС підтримали цей підхід, оскільки він дозволяє не залучати кошти з бюджетів держав.

Про це повідомляє Politico.

Бельгія залишається головним противником рішення . Брюссель побоюється, що використання активів, розміщених у фінансовому депозитарії Euroclear, може викликати відповідь росії як усередині країни, так і за кордоном.

Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс наголосив під час зустрічі міністрів, що зволікання може коштувати дорожче, ніж реалізація рішення щодо позики. Після наради у Брюсселі данське головування в ЄС закликало Єврокомісію рухатися вперед. Це дозволить передати питання на розгляд радників лідерів ЄС перед грудневим самітом, де його мають обговорити повторно.

Перед тим як Україна зможе отримати кошти, необхідно подолати низку процедурних етапів. Затримка може змусити ЄС виділити Україні тимчасове фінансування до отримання повної позики.

Коли Україна може залишитися без коштів

У Києві можуть почати економити вже з квітня, якщо не надійдуть нові надходження від ЄС або Міжнародного валютного фонду. Спершу уряд зосередиться на авансовому використанні доходів, запланованих на наступний рік, наприклад дивідендів державних банків. Після цього розглядатиметься можливість залучення коштів на ринку боргових цінних паперів.

Коли ці варіанти буде вичерпано, уряд може скоротити фінансування місцевих бюджетів та програми відбудови пошкодженої інфраструктури. Останній етап передбачає затримку виплат зарплат державним службовцям, лікарям, пенсіонерам і військовим. Така ситуація в умовах нинішньої війни ще не виникала.

Роль МВФ у фінансуванні України

Міжнародний валютний фонд готує новий транш кредитів на суму близько 8 мільярдів доларів. Проте рішення залежить від позиції ЄС щодо використання заморожених російських активів як гарантії для більшої позики.

Корупційний скандал та його можливий вплив

Ситуацію ускладнює розслідування в Україні щодо ймовірної спроби привласнення близько 100 мільйонів євро у сфері енергетики. Слідчі підозрюють групу колишніх і чинних посадовців та бізнесмена у маніпуляціях із контрактами держкомпанії Енергоатом.

Угорщина і Словаччина можуть використати цей факт для критики ініціативи.

Нагадаємо, Finance.ua писав про те, що місія Міжнародного валютного фонду готується розпочати роботу з українською владою для обговорення можливостей щодо запуску нової фінансової програми. Серед них політика збереження макроекономічної стабільності України, забезпечення стійкості державного боргу та просування структурних реформ.

