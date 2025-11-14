МВФ анонсував початок роботи над новою програмою для України Сьогодні 11:27 — Казна та Політика

Місія Міжнародного валютного фонду готується розпочати роботу з українською владою для обговорення можливостей щодо запуску нової фінансової програми.

Про це повідомила директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак під час пресбрифінгу у Вашингтоні, передає Укрінформ.

Про що говоритимуть під час місії

Козак зазначила, що місія розпочне роботу найближчим часом. Вона не назвала конкретних строків і формату, проте окреслила головні теми дискусій.

Серед них політика збереження макроекономічної стабільності України, забезпечення стійкості державного боргу та просування структурних реформ.

За її словами, структурна політика включатиме заходи для мобілізації внутрішніх доходів та посилення боротьби з корупцією.

Два ключові компоненти нової програми

Представниця Фонду підкреслила, що потенційна нова програма матиме два основні компоненти. Вона пояснила, що перший компонент стосується мобілізації внутрішніх доходів, здатності держави залучати фінансування на внутрішньому ринку, ухвалення надійного бюджету на 2026 рік та контролю видатків. Другий компонент передбачає міжнародну підтримку з боку партнерів, умови якої повинні відповідати вимогам щодо стійкості боргу з урахуванням дефіциту фінансування.

Козак повідомила, що під час роботи місія визначить обсяги дефіциту фінансування України та обговорить поточні процеси реструктуризації боргу. Вона нагадала, що МВФ не бере участі у переговорах між Україною та кредиторами, але враховуватиме їхні результати під час оцінки стійкості боргу.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Вloomberg писав , що Міжнародний валютний фонд висловлює занепокоєння низкою бюджетних рішень України на тлі переговорів щодо нової чотирирічної кредитної програми.

Зазначалося, що МВФ має зауваження до податкових пільг, зокрема для підприємців та переробної промисловості. На думку фонду, такі заходи можуть ускладнити і без того напружене фінансове становище України.

Крім того, у МВФ звернули увагу на пропозицію запровадити безплатний проїзд у потягах на відстань до 3 тисяч кілометрів.

