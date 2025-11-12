МВФ вимагає від України скоротити тіньову економіку та пільги для підприємців Сьогодні 09:29 — Казна та Політика

МВФ вимагає від України скоротити тіньову економіку та пільги для підприємців

Міжнародний валютний фонд висловлює занепокоєння низкою бюджетних рішень України на тлі переговорів щодо нової чотирирічної кредитної програми.

Про це пише Вloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Зауваження МВФ

Зазначається, що МВФ має зауваження до податкових пільг, зокрема для підприємців та переробної промисловості. На думку фонду, такі заходи можуть ускладнити і без того напружене фінансове становище України.

Крім того, у МВФ звернули увагу на пропозицію запровадити безплатний проїзд у потягах на відстань до 3 тисяч кілометрів.

Читайте також Нова програма МВФ для України: як наразі налаштовані в Фонді та чому

Напруженість у переговорах може ускладнити домовленості щодо нової кредитної програми обсягом близько 8 мільярдів доларів. Минулого місяця МВФ переконав українську сторону суттєво збільшити прогноз фінансових потреб держави до 65 мільярдів доларів до кінця 2029 року, більша частина яких буде потрібна у найближчі два роки.

Позиція України

У серпні МВФ уже висловлював зауваження до податкових ініціатив у листі голові парламентського комітету з фінансів Данилу Гетманцеву. Подібні питання порушували і під час обговорення з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко. За словами джерела, вона відповіла, що відповідне законодавство ще не було остаточно ухвалене.

У коментарі Bloomberg представники МВФ зазначили, що нова програма буде спрямована на підтримку макроекономічної стабільності, збільшення внутрішніх доходів, забезпечення стійкості державного боргу та збереження зовнішньої рівноваги у середньостроковій перспективі.

Фонд також планує посилити реформи у сфері управління та боротьби з корупцією.

Пропозиції МВФ

Фонд наполягає на скороченні тіньової економіки, яка оцінюється більш ніж у 30% ВВП, зокрема через скасування податкових пільг для підприємців.

Крім того, МВФ чинить тиск на Національний банк України, закликаючи до швидшої девальвації гривні, що, на думку фонду, збільшить доходи бюджету. Водночас НБУ не підтримує цю ідею, побоюючись негативної реакції громадськості.

Читайте також У МВФ назвали умови для нової програми з Україною

Київ планував узгодити нову програму з МВФ до кінця року, але тепер її ухвалення, ймовірно, відкладуть на січень. Остаточне рішення залежить від Євросоюзу, який має затвердити механізм використання заморожених російських активів для фінансування України. Якщо цього не станеться в грудні, під загрозою опиниться і кредитна підтримка від МВФ.

Нагадаємо, раніше в Національному банку заявили , що Міжнародний валютний фонд не тисне на український регулятор і не вимагає девальвації гривні. Фонд веде з українською стороною конструктивний діалог про адаптивність валютного курсу до поточної ситуації на ринку.

Водночас Бельгія блокує багатомільярдну позику ЄС для України, що може поставити під загрозу фінансову підтримку від МВФ. Європейські посадовці попереджають, що це може спричинити втрату довіри до економічної стабільності України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.