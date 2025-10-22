0 800 307 555
Нова програма МВФ для України: як наразі налаштовані в Фонді та чому

Казна та Політика
28
Україна звернулася до МВФ із запитом на нову програму. Нова програма може стати продовженням існуючої програми, в результаті якої Україна здійснила сім переглядів і з допомогою зовнішнього фінансування як МВФ, так і інших країн-партнерів змогла стабілізувати макроекономічну ситуацію.
Про це пише Дзеркало тижня.
«Звичайно, існують вимоги кредитора щодо боротьби з корупцією, інтенсифікації структурних реформ, незалежності судової гілки влади та інші, які МВФ завжди виставляє як обов’язкові передумови для отримання фінансової допомоги. Але у важкі часи війни вчасне виконання цих вимог, здається, трохи відійшло на другий план. Але це не означає, що зазначених проблем не треба розв’язувати. Бо це потрібно саме Україні для відновлення економіки та проведення необхідних реформ на її шляху до Європи», — сказано в матеріалі.
Автор статті додає, що МВФ та Україна мали переглянути основні макроекономічні параметри й припущення, які були основою діючої програми, та на новій основі розпочати нову фінансову програму підтримки України.
«МВФ заклав у оновлений прогноз для України припущення, що активна фаза війни триватиме як мінімум до початку 2026 року. Хоча МВФ ніколи в своїх економічних звітах не надає політичних оцінок, але у випадку агресії росії проти України такі оцінки є очевидними і читаються поміж рядків навіть у офіційних звітах Фонду. А інтенсивність і тривалість воєнних дій розглядаються в межах припущень як головний фактор ризику. Зокрема, в рамках нової програми економічне зростання в Україні становитиме 2%, а інфляція — 12,6%, що є погіршенням припущень порівняно з попереднім прогнозом Фонду пів року тому», — підкреслив він.
За матеріалами:
Дзеркало Тижня
