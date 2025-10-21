Уряд підвищив виплати на дітей (суми) Сьогодні 12:16 — Казна та Політика

Уряд підвищив виплати на дітей (суми)

Уряд підвищує виплати батькам-вихователям та прийомним батькам дітей-сиріт.

Комітет Ради з питань соціальної політики погодив законопроєкт про «дитячі виплати» до другого читання — парламент розгляне його найближчим часом.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram .

Середньомісячний розмір виплат на одного з прийомних батьків буде такий:

2026 рік — 16 240,64 грн.

2027 рік — 16 992,16 грн.

2028 рік — 17 894,96 грн.

Середньомісячний розмір виплат на одного з батьків-вихователів одного дитячого будинку сімейного типу буде:

2026 рік — 52 782,08 грн.

2027 рік — 55 224,52 грн.

2028 рік — 58 158,62 грн.

В основі законопроєкту

збільшення суми виплат при народженні дитини до 50 тисяч гривень;

допомога по догляду за дитиною до 1 року в розмірі 7 тисяч гривень,

також виплата 8 тисяч гривень у разі догляду за дитиною від 1 до 3 років, якщо батьки повернулись на роботу.

Якщо Рада підтримає законопроєкт і його затвердить президент Володимир Зеленський, він набуде чинності з 1 січня 2026 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.