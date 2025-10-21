0 800 307 555
Уряд підвищив виплати на дітей (суми)

Уряд підвищує виплати батькам-вихователям та прийомним батькам дітей-сиріт.
Комітет Ради з питань соціальної політики погодив законопроєкт про «дитячі виплати» до другого читання — парламент розгляне його найближчим часом.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.
Середньомісячний розмір виплат на одного з прийомних батьків буде такий:
  • 2026 рік — 16 240,64 грн.
  • 2027 рік — 16 992,16 грн.
  • 2028 рік — 17 894,96 грн.
Середньомісячний розмір виплат на одного з батьків-вихователів одного дитячого будинку сімейного типу буде:
  • 2026 рік — 52 782,08 грн.
  • 2027 рік — 55 224,52 грн.
  • 2028 рік — 58 158,62 грн.

В основі законопроєкту

  • збільшення суми виплат при народженні дитини до 50 тисяч гривень;
  • допомога по догляду за дитиною до 1 року в розмірі 7 тисяч гривень,
  • також виплата 8 тисяч гривень у разі догляду за дитиною від 1 до 3 років, якщо батьки повернулись на роботу.
Якщо Рада підтримає законопроєкт і його затвердить президент Володимир Зеленський, він набуде чинності з 1 січня 2026 року.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
