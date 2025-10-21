БЕБ запроваджує «Економічний щит»: що це означає Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

БЕБ запроваджує «Економічний щит»: що це означає

Бюро економічної безпеки запроваджує новий проєкт під назвою «Економічний щит».

Про це під час зустрічі з бізнесом в Одесі повідомив Директор БЕБ Олександр Цивінський.

В чому суть

Проєкт стане відправною точкою побудови системи, в якій бізнес відчуватиме не тиск, а реальне партнерство з Бюро.

«Наша мета — забезпечити рівні правила та справедливі умови ведення бізнесу для всіх, хто дотримується вимог законодавства. Це ключова запорука сталого розвитку підприємництва та довіри між бізнесом та державою», — зауважив під час свого виступу Олександр Цивінський.

Одним з важливих елементів нової філософії БЕБ стане визначення індексу економічної безпеки для кожної області. Саме задля цього запроваджується проєкт «Економічний щит».

Він передбачає аналітичну оцінку ситуації в регіонах,

визначення загроз економічній безпеці,

оперативне вирішення проблематики тощо.

Раніще ми писали , що у найближчі півтора роки заплановане масштабне оновлення складу БЕБ і аудит чинних кадрів.

Новопризначений керівник БЕБ отримає широку автономію в ухваленні управлінських рішень — включно з формуванням структури та добором заступників. Ключовим етапом у найближчі 1,5 роки стане створення двох спеціальних комісій:

Комісія з відбору нових працівників БЕБ;

Комісія з переатестації чинного складу відомства.

Реформа має на меті очистити орган від скомпрометованих кадрів і залучити нових фахівців.

