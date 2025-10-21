БЕБ запроваджує «Економічний щит»: що це означає
Бюро економічної безпеки запроваджує новий проєкт під назвою «Економічний щит».
Про це під час зустрічі з бізнесом в Одесі повідомив Директор БЕБ Олександр Цивінський.
В чому суть
Проєкт стане відправною точкою побудови системи, в якій бізнес відчуватиме не тиск, а реальне партнерство з Бюро.
«Наша мета — забезпечити рівні правила та справедливі умови ведення бізнесу для всіх, хто дотримується вимог законодавства. Це ключова запорука сталого розвитку підприємництва та довіри між бізнесом та державою», — зауважив під час свого виступу Олександр Цивінський.
Одним з важливих елементів нової філософії БЕБ стане визначення індексу економічної безпеки для кожної області. Саме задля цього запроваджується проєкт «Економічний щит».
- Він передбачає аналітичну оцінку ситуації в регіонах,
- визначення загроз економічній безпеці,
- оперативне вирішення проблематики тощо.
Раніще ми писали, що у найближчі півтора роки заплановане масштабне оновлення складу БЕБ і аудит чинних кадрів.
Новопризначений керівник БЕБ отримає широку автономію в ухваленні управлінських рішень — включно з формуванням структури та добором заступників. Ключовим етапом у найближчі 1,5 роки стане створення двох спеціальних комісій:
- Комісія з відбору нових працівників БЕБ;
- Комісія з переатестації чинного складу відомства.
Реформа має на меті очистити орган від скомпрометованих кадрів і залучити нових фахівців.
