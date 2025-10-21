0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

БЕБ запроваджує «Економічний щит»: що це означає

Казна та Політика
40
БЕБ запроваджує «Економічний щит»: що це означає
БЕБ запроваджує «Економічний щит»: що це означає
Бюро економічної безпеки запроваджує новий проєкт під назвою «Економічний щит».
Про це під час зустрічі з бізнесом в Одесі повідомив Директор БЕБ Олександр Цивінський.
Читайте також

В чому суть

Проєкт стане відправною точкою побудови системи, в якій бізнес відчуватиме не тиск, а реальне партнерство з Бюро.
«Наша мета — забезпечити рівні правила та справедливі умови ведення бізнесу для всіх, хто дотримується вимог законодавства. Це ключова запорука сталого розвитку підприємництва та довіри між бізнесом та державою», — зауважив під час свого виступу Олександр Цивінський.
Читайте також
Одним з важливих елементів нової філософії БЕБ стане визначення індексу економічної безпеки для кожної області. Саме задля цього запроваджується проєкт «Економічний щит».
  • Він передбачає аналітичну оцінку ситуації в регіонах,
  • визначення загроз економічній безпеці,
  • оперативне вирішення проблематики тощо.
Читайте також
Раніще ми писали, що у найближчі півтора роки заплановане масштабне оновлення складу БЕБ і аудит чинних кадрів.
Новопризначений керівник БЕБ отримає широку автономію в ухваленні управлінських рішень — включно з формуванням структури та добором заступників. Ключовим етапом у найближчі 1,5 роки стане створення двох спеціальних комісій:
  • Комісія з відбору нових працівників БЕБ;
  • Комісія з переатестації чинного складу відомства.
Реформа має на меті очистити орган від скомпрометованих кадрів і залучити нових фахівців.
За матеріалами:
Finance.ua
КабмінГрошіБізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems