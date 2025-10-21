0 800 307 555
Податкова назвала галузі-лідери у наповненні держбюджету

Казна та Політика
Дві провідні галузі — переробна промисловість і торгівля — залишаються ключовими донорами державного бюджету. За дев’ять місяців 2025 року вони забезпечили третину всіх надходжень до зведеного бюджету, підтвердивши свою роль як основних драйверів економічної активності.
Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.
Загалом серед лідерів
  • переробна промисловість — 17,8% усіх надходжень;
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів — 16,8%;
  • державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування — 12%;
  • фінансова та страхова діяльність — 9,3%.
Також податкова фіксує значне зростання сплати податків у таких галузях порівняно з минулим роком:
  • переробна промисловість — +29,4% (+62 млрд грн);
  • оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів — +27,8% (+56,1 млрд грн);
  • державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування — +28,9% (+41,4 млрд грн);
  • постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — +32,5% (+22,6 млрд гривень).
«Щоденні атаки ворога впливають на економіку. Попри ризики та складні умови роботи бізнес знаходить можливості функціонувати та сплачувати податки. Бо це про відповідальність та оборону країни. І ДПС робить усе для його підтримки та оперативно реагує на всі виклики», — додала в. о. голови ДПС.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна надає більш сприятливі умови для інвестування, ніж більшість країн світу. Йдеться про різні галузі, що можуть зацікавити інвесторів: IT, сільське господарство тощо. Водночас кілька факторів заважають міжнародним інвесторам заходити в Україну.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
