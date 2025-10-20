0 800 307 555
Опалювальний сезон: Президент повідомив, де брати гроші і газ

Володимир Зеленський заявив, що в дуже складній ситуації Україна має бути готова знайти газ на 2 млрд доларів, і в уряду є розуміння, де взяти такі кошти й звідки імпортувати газ.
Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, передає кореспондент Укрінформу.
«Розуміємо, де брати газ на суму близько 2 мільярди доларів США. Якщо нам знадобиться. Ми розраховуємо, що в дуже складній ситуації Україна має бути готова знайти газу на 2 мільярди доларів США. Частину траншів ми знайшли. Норвегія грантом по 100 мільйонів доларів США, і також виділить ще один січневий транш. Ще кілька країн дають відповідні гранти. Є домовленість з нашими банками. Тобто є розуміння, де брати гроші. І є розуміння, де брати газ», — розповів Зеленський.
Він відзначив, що у прем’єр-міністра Юлії Свириденко є відповідні позитивні домовленості зі Словаччиною, а у міністра енергетики Світлани Гринчук — з енергетичними компаніями в Америці.
«Щодо LNG американського є домовленість: якщо ми захочемо, буде заходити з Польщі, польський термінал. Додатковий газ ми можемо брати також з Греції, ми домовлялися з Премʼєр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Є розуміння також з іншими країнами, є домовленості. З Азербайджаном також є. Всі працюють над цим. З того, що я бачив, — газове питання буде вирішено», — сказав Президент.
Він також запевнив, що американці повністю витіснять російський газ з Європи. «Ми маємо зрозуміти — не зважаючи на ті чи інші домовленості тощо — Росія Європу програла американцям. Безумовно, Україна допомогла. Американські енергетичні компанії хочуть вийти на український ринок. Один із прикладів — це двосторонній газовий проєкт з американцями — як варіант ставити LNG-термінал в Одесі, але тут треба домовлятися з Туреччиною, щоб Босфор працював для цього. Цей весь газовий проєкт ми представили та в Білому домі, і американським компаніям. Це великий газовий проєкт. Ми можемо говорити про американський газ. Вони бачать, що у нас найбільше газосховищ, що у нас є мережа. Їм це цікаво», — зазначив глава держави.
За матеріалами:
Укрінформ
