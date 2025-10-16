Гетманцев розповів, як залучити іноземних інвесторів в Україну Сьогодні 19:00

Гетманцев розповів, як залучити іноземних інвесторів в Україну

Сьогодні Україна надає більш сприятливі умови для інвестування, ніж більшість країн світу. Йдеться про різні галузі, що можуть зацікавити інвесторів: IT, сільське господарство тощо.

Та про те, що заважає міжнародним інвесторам заходити в Україну, розповів народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час Київського міжнародного економічного форуму , що проходить, сьогодні, 16 жовтня.

Перша й основна проблема, чому іноземний бізнес не заходить в Україну - це війна.

«Будьмо відвертими: в країні, де триває найбільший військовий конфлікт з 1945 року в Європі, ніхто не очікує на кордоні черг з інвесторами з валізами грошей, які вони хочуть вкласти. Бо війна несе величезні ризики. Тому відповідь, що необхідно для інвестицій — беззаперечно, мир», — каже нардеп.

Прямі іноземні інвестиції у 2025 році, за словами Гетманцева, склали понад 1 млрд — і уряд збентежений цими цифрами.

Що може зробити уряд, щоб залучити інвесторів

Першим кроком має стати детінізація — тобто рівні правила господарювання та правила гри для всіх на ринку.

«Ми не можемо розраховувати на західні інвестиції, якщо західному інвестору необхідно вивчити правила, як ухилятися від оподаткування, щоб залишитися на ринку. І я дуже тішуся, що білий бізнес дуже голосно заявляє про необхідність рівних умов», — каже Гетманцев.

Другий пункт — дерегуляція, яка, на думку Гетманцева, має бути ефективнішою.

«Це наша провина як влади, що ми досі говоримо про дерегуляцію. Але за це взялися дієво, і ми маємо вже конкретну дорожню карту, як будуть скасовувати дозволи. Дебюрократизація також із цим пов’язана», — зазначає урядовець.

Наступний крок — євроінтеграція.

«Це те, що ми робимо, і тут у нас є реальні конкретні успіхи. Бо насправді за останні 3−4 роки було зроблено набагато більше, ніж за всю історію України», — каже Гетманцев.

Серед інших питань, які треба вирішити Гетманцев назвав дешеві гроші та страхування від військових ризиків.

«Спершу ми маємо зробити базис, а стимули — це вже друге. Бо коли половина економіки в тіні та на ринку нафтопродуктів 435 „чорних“ точок, які не мають ліцензії на торгівлю пальним, але все одно ним торгують, і їх чомусь не бачать правоохоронці… То говорити про якісь пільги можливо й можна, але перед цим ми маємо забезпечити те, щоб для всіх був рівний закон», - наголосив нардеп.

Він також виділив проблему дешевих грошей, заявивши, що у розмовах з бізнесом «не чув про проблему «високих податків в Україні».

«Я чую про проблеми „тіні“, про відсутність страхування воєнних ризиків, але не чув про дорогі гроші», — каже Гетманцев.

За його словами, Верховна Рада минулого тижня прийняла законопроєкт, у якому є положення про створення «банку банків». У ньому ж міститься страхування військових ризиків — це те, що Україна має нарешті запустити.

«Щодо страхування військових ризиків: ми прийняли відповідний закон — до кінця року у нас є домовленість з Кабміном, що вони запровадять відповідну програму. На прифронтових територіях на 100 км від лінії зіткнення буде страхувати ЕКА (Експортно-кредитне агентство), далі — страхуватимуть приватні страховики за програмою, коли держава компенсуватиме страхові премії», — розповів нардеп.

