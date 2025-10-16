Трамп планує створити «фонд перемоги» для України: деталі Сьогодні 20:20

Трамп планує створити «фонд перемоги» для України: деталі

Президент США Дональд Трамп працює над створенням фонду перемоги України, який фінансуватиметься за рахунок нових тарифів на Китай.

Він доручив міністру фінансів Скотту Бессенту обговорити цей план з європейськими колегами перед візитом президента України Володимира Зеленського до Вашингтона в п’ятницю, 17 жовтня.

Американський лідер, який раніше стверджував, що Зеленський «не володіє козирями» для військової перемоги, дедалі частіше втрачає терпіння до кремлівського диктатора володимира путіна, а його пропозиція про зміну підходу до війни в Україні стала помітною зміною позиції, пише The Telegraph

Ця риторика прозвучала і в міністра оборони США Піта Хегсета, який на зустрічі міністрів оборони країн НАТО заявив, що США готові підтримати Київ «таким чином, як це можуть тільки Сполучені Штати», якщо росія продовжить ухилятися від мирних переговорів.

ЗМІ пише, що обговорення в Брюсселі були зосереджені на можливому постачанні Україні далекобійних ракет Tomahawk і фінансуванні збройного опору країни під кінець четвертого року повномасштабної війни.

«Трамп доручив послу і мені повідомити наших європейських союзників, що ми підтримуємо ідею введення — назвіть це як хочете — „тарифу на російську нафту“ для Китаю або „тарифу перемоги України“ на Китай. Але наші українські та європейські союзники мають бути готові приєднатися. Ми відповімо, якщо наші європейські партнери будуть з нами», — заявив Бессент журналістам.

Повідомляється, що, згідно зі стратегією, буде запроваджено мито в 500% на імпорт із Китаю, а отримані кошти спрямують на озброєння української армії. План покликаний чинити максимальний економічний тиск на путіна, чия військова машина залежить від підтримки Китаю, щоб змусити його сісти за стіл переговорів із Трампом і Зеленським.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.