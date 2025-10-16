Поклади рідкісноземельних елементів у Туреччині становлять 694 мільйони тонн Сьогодні 23:02

Знайдені в турецькій провінції Ескішехір поклади рідкісноземельних елементів становлять 694 мільйони тонн, і Туреччина не має наміру передавати родовища третім країнам, а планує вести видобуток самостійно або у співпраці.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив вчора ввечері після засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У районі Бейлікова провінції Ескішехір до сьогодні проведено близько 125 тисяч метрів бурильних робіт у 310 різних локаціях. У результаті досліджень виявлено ресурси обсягом 694 мільйони тонн, серед яких насамперед рідкісноземельні елементи, барит і флюорит», — повідомив Ердоган

За його словами, на ділянці Бейлікова знайдено 10 із 17 видів рідкісних елементів, загалом близько 12,5 млн тонн оксидів рідкісноземельних елементів.

«Ми прагнемо стати одним із п’яти найбільших виробників рідкісних елементів у світі. У цьому напрямку продовжуємо роботу», — зазначив президент Туреччини.

Водночас він наголосив, що передача родовища рідкісноземельних елементів третій країні є виключеною, Туреччина планує здійснювати видобуток самотужки або у співпраці з іншими країнами.

«Хочу особливо підкреслити: країни та компанії, що володіють технологією виробництва рідкісноземельних елементів, на жаль, неохоче діляться своїм досвідом у цьому процесі… Ми проводимо переговори з фаховими установами країн, що мають технологічну базу, з метою розвитку співпраці. У цьому сенсі передача родовища рідкісноземельних елементів у Бейлікова будь-якій країні не розглядається», — сказав Ердоган.

