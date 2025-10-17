Минулого місяця український автопарк поповнили 233 автобуси Сьогодні 05:35 — Технології&Авто

За даними Укравтопром, минулого місяцяукраїнський автопарк поповнили 233 автобуси (вкл. мікроавтобуси). Це на 6% менше, ніж у вересні 2024 року.

Частка нової техніки в цьому обсязі становила 58%, торік була 63%.

Найчастіше у вересні вперше реєстрували: в частині нових автотранспортних засобів:

ZAZ — 38 од.;

ATAMAN — 29 од.;

ETALON — 19 од.

Серед вживаних:

MERCEDES-BENZ — 49 од.;

VDL- 8 од.;

VAN HOOL- 8 од.

Всього з початку року автобусний парк України поповнили 1888 автобусів (+33% до аналогічного періоду 2024р.). З них: нових — 935 од. (+16%); вживаних — 953 од. (+56%).

