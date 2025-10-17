0 800 307 555
Минулого місяця український автопарк поповнили 233 автобуси

Технології&Авто
За даними Укравтопром, минулого місяцяукраїнський автопарк поповнили 233 автобуси (вкл. мікроавтобуси). Це на 6% менше, ніж у вересні 2024 року.
Частка нової техніки в цьому обсязі становила 58%, торік була 63%.
Найчастіше у вересні вперше реєстрували: в частині нових автотранспортних засобів:
  • ZAZ — 38 од.;
  • ATAMAN — 29 од.;
  • ETALON — 19 од.
Серед вживаних:
  • MERCEDES-BENZ — 49 од.;
  • VDL- 8 од.;
  • VAN HOOL- 8 од.
Всього з початку року автобусний парк України поповнили 1888 автобусів (+33% до аналогічного періоду 2024р.). З них: нових — 935 од. (+16%); вживаних — 953 од. (+56%).
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
