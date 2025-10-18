Google Chrome автоматично вимикатиме сповіщення від неактивних сайтів Сьогодні 04:17 — Технології&Авто

Google оголосила про запуск нової функції у браузері Chrome, яка має зменшити кількість небажаних сповіщень.

Про це повідомляє TechCrunch.

Відтепер система автоматично відбиратиме права на показ повідомлень у тих сайтів, з якими користувач давно не взаємодіяв.

Функція буде доступною як на Android, так і на настільних версіях браузера.

Механізм працюватиме за аналогією з уже наявною перевіркою безпеки Chrome, яка відкликає дозволи на використання камери чи геолокації для неактивних ресурсів.

За даними компанії, менше ніж 1% усіх сповіщень отримують будь-яку реакцію користувачів, що свідчить про низьку ефективність цього інструмента.

Водночас Google залишає винятки: автоматичне відкликання не торкнеться встановлених вебдодатків, оскільки вони можуть надсилати корисні повідомлення.

Зміни стосуватимуться лише сайтів із низькою активністю користувачів та великою кількістю сповіщень. Це може змусити ресурси, які надсилають надмірну кількість повідомлень, переглянути свою політику, щоб не втратити доступ до цієї функції.

Компанія повідомила, що користувачі отримуватимуть сповіщення про відкликання дозволів і зможуть самостійно відновити їх у налаштуваннях. Крім того, передбачена можливість повністю вимкнути автоматичне керування цим процесом.

В Google зазначили, що функція тестувалася перед її офіційним запуском і результати показали, що зміни не вплинули суттєво на кількість кліків по сповіщеннях. Це підтвердило, що більшість користувачів майже не взаємодіє з такими сповіщеннями.

