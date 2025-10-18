Названо ТОП-5 кросоверів, якими найбільше задоволені власники (фото) Сьогодні 08:03 — Технології&Авто

Сегмент середньорозмірних позашляховиків широкий і охоплює моделі з двома та трьома рядами сидінь, розкішні круїзери, позашляховики та моделі для щоденного використання. Кожен великий автовиробник пропонує принаймні один, якщо не кілька, автомобілів з класу кросоверів, щоб заповнити прогалину.

SlashGear назвали 5 кросоверів і позашляховиків, якими найбільше задоволені власники.

Цей рейтинг заснований на дослідженні Consumer Reports

Представляємо п’ять найкращих позашляховиків з цього дослідження, всі з яких залишили позитивне враження в опитуваннях власників.

Ford Bronco

Компактний позашляховик здатний впоратися з суворим бездоріжжям і пропонує унікальні функції, такі як знімні двері та дах. Саме тому модель увійшла до п’ятірки лідерів, підкреслили у виданні.

За словами власників, Ford Bronco також відмінно справляється з роллю повсякденного автомобіля завдяки практичному інтер’єру. Крім того, на вибір пропонується величезна кількість комплектацій, що дає змогу покупцям налаштувати модель під свої потреби.

Subaru Outback

У виданні поділилися, що багато власників Subaru Outback задоволені рівнем комфорту, який пропонує ця модель. Ба більше, система повного приводу розширює позашляхові можливості цієї моделі.

Майже всі комплектації Subaru Outback мають дорожній просвіт 227 см. Навіть якщо цього недостатньо, існує позашляхова версія Wilderness, яка може похвалитися дорожнім просвітом 237 см.

Toyota Highlander Hybrid

Toyota Highlander є одним із найпопулярніших кросоверів японського бренду. Гібридна версія моделі додає до всіх його переваг низьку витрату палива.

За словами багатьох власників, Toyota Highlander Hybrid досить комфортний і надійний кросовер. У виданні заявили, що ця модель є ідеальною для далеких поїздок.

Lincoln Nautilus Hybrid

Lincoln Nautilus Hybrid є ще одним гібридним кросовером, яким дуже задоволені його власники. Це практичний автомобіль із доволі розкішним інтер’єром та містким багажником.

Lincoln Nautilus Hybrid пропонує багате оснащення і передові технології, такі як система напівавтономного водіння BlueCruise.

Acura MDX

Acura MDX є представником преміальних кросоверів і виділяється стильним дизайном. У виданні поділилися, що це одна з найкращих моделей у своєму сегменті за рівнем задоволеності своїх власників.

Багато власників Acura MDX заявили, що це універсальна модель, яка здатна впоратися з багатьма завданнями.

