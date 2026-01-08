Презентовано новий електрокар Xiaomi SU7 2026 (фото) Сьогодні 05:47 — Технології&Авто

Презентовано новий електрокар Xiaomi SU7 2026 (фото)

Xiaomi оновила свого первістка SU7 через два роки після презентації. Його продажі стартують у квітні, проте замовити електрокар у Китаї можна вже зараз. Ціна Xiaomi SU7 2026 дещо зросла і стартує з 229 900 юанів ($32 800).

Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий електромобіль Xiaomi SU7 фактично не змінився зовні — його видають хіба інакші 20-дюймові диски. Утім, аеродинаміку авто покращили та знизили коефіцієнт лобового опору до 0,21.

Найбільш помітна зміна у салоні — дещо інакше кермо. Також розширена комплектація з безпеки: у всіх Xiaomi SU7 2026 тепер 9 подушок та лідар системи напівавтономного руху.

Основну увагу приділили силовим установкам. Базовий задньопривідний електромобіль Xiaomi SU7 тепер 320-сильний, а його запас ходу становить 720 км зі стандартною батареєю та 902 км — зі збільшеною.

Потужність повнопривідного варіанта Max зросла до 690 к. с., а запас ходу — до 835 км. Топовий спортивний електромобіль Xiaomi SU7 Ultra на 1500 сил оновлять пізніше.

Крім того, нове 897-вольтне електрообладнання прискорило швидкість зарядки. Тепер додати 670 км запасу ходу можна всього за 15 хвилин. Також доопрацювали пневмопідвіску та збільшили жорсткість кузова.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.