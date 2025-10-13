0 800 307 555
ТОП-3 найбільших постачальників авто в Україну

Технології&Авто
19
Обсяг імпорту в Україну легкових автомобілів, враховуючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та авто для перегонів (код УКТ ЗЕД 8703), у січні-вересні 2025 року склав майже $4,172 млрд, що на 27,4% більше минулорічного періоду.
Про це пише Державна митна служба України.
Темп приросту імпорту легковиків ще прискорився — за підсумками півріччя він складав 11,6% до аналогічного періоду 2024 року.
У вересні цього року в Україну ввезено легкових авто на $581,86 млн, що на 70% більше ніж у вересні торік.

У січні-вересні поточного року до ТОПу увійшли Німеччина, США і Китай.
А торік це були США, Німеччина та Японія.
Поставки авто з Німеччини зросли на 50,5% - до $739,7,2 млн, а їхня частка в структурі імпорту автомобілів становила 17,7% проти 15,1% роком раніше.
Із США в Україну ввезено автомобілів на $732,3 млн (на 18,4% більше), а з Китаю- на $517,2 млн (12,4% імпорту легкових). Торік з Японії, яка входила до трійки лідерів, імпорт складав $387,4 млн (11,8%).
З інших країн весь імпорт легкових авто за вказаний період становив $2,18 млрд супроти $1,78 млрд за січень-вересень-2024.

Експорт

Водночас за дев’ять місяців цього року Україна експортувала такі транспортні засоби лише на $6,9 млн, зокрема, в ОАЕ, Канаду та США, тоді як рік тому в аналогічний період країна поставила їх на зовнішні ринки на $8,6 млн, здебільшого у Канаду, Німеччину та США.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
