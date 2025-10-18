BYD представила бюджетний гібридний седан із запасом ходу 2000 км (фото) 18.10.2025, 00:08 — Технології&Авто

BYD представила бюджетний гібридний седан із запасом ходу 2000 км (фото)

Компанія BYD представила гібридний седан Seal 05 DM-i 2026 модельного року. Оновлена модель отримала збільшений запас ходу на електротязі та бюджетний цінник.

Про це повідомляє CarNewsChina.

Оновлений BYD Seal 05 DM-i майже не відрізняється зовні від свого попередника. Головні зміни знаходяться всередині.

В інтер’єрі розмістили триспицеве кермо з плоским дном, за яким знаходиться 8,8-дюймова цифрова панель приладів. Також всередині є 10,1-дюймовий центральний дисплей.

В оновленому седані важіль перемикання передач, який знаходився на центральній консолі, замінили на електронний важіль на рульовій колонці. Це дало змогу звільнити трохи більше місця всередині.

Габарити BYD Seal 05 DM-i:

довжина — 4780 мм;

ширина — 1837 мм;

висота — 1515 мм;

колісна база — 2718 мм.

Крім того, новинка отримала передні сидіння з ручним регулюванням, аудіосистему з 6 динаміками, дистанційне керування автомобілем через смартфон, шість подушок безпеки та круїз-контроль. Об’єм багажника становить 508 літрів.

BYD Seal 05 DM-i оснащений гібридною установкою з 1,5-літровим бензиновим атмосферним бензиновим двигуном потужністю 99 к.с. і 161-сильним електромотором. Розгін від 0 до 100 км/год займає 7,9 секунди.

Седан отримав акумуляторну батарею ємністю 15,87 кВт-год. Запас ходу на електротязі становить 128 км. З повним баком палива і повністю зарядженою батареєю новинка здатна проїхати до 2000 км, а середня витрата палива становить 3,08 літра на 100 км.



Зазначається, що оновлений BYD Seal 05 DM-i вже доступний для замовлення в Китаї. Початкова вартість моделі становить 79 800 юанів (близько 11 200 доларів).

