Ferrari скоротила кількість автомобілів, що продаються у Великій Британії, щоб зупинити падіння залишкової вартості своїх розкішних автомобілів, спричинене від’їздом заможних осіб після змін у податковому законодавстві та скасування статусу нерезидента.

Про це повідомляє Financial Times.

«Деякі люди залишають цю країну з податкових міркувань. Можу сказати, що ми спостерігаємо стабілізацію ситуації», — сказав генеральний директор Бенедетто Вінья в інтерв’ю Financial Times.

Крок Ferrari підкреслює вплив рішення уряду Британії скасувати пільгове оподаткування для нерезидентів і підвищити інші податки для заможних осіб.

У квітні було скасовано податковий режим для нерезидентів — жителів Великобританії, які заявляли, що їхнє постійне місце проживання знаходиться за кордоном, щоб уникнути сплати британських податків на свої глобальні доходи та активи.

Міністр фінансів Британії Рейчел Рівз відкинула твердження про масовий відтік заможних резидентів, заявивши цього тижня газеті The Guardian, що «це чудова країна, і люди хочуть тут жити».

