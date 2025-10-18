На ринок виходить електрокросовер Hyundai Elexio (фото)
Електрокросовер Hyundai Elexio EO із 16 жовтня виходить на ринок у Китаї, адже там виробляють модель. Недорогий сімейний кросовер багато оснащений, а його запас ходу перевищує 700 км. Ціна стартує з 140 000 юанів ($19 500).
Новий Hyundai Elexio EO — сімейний електрокросовер із нестандартним обтічним дизайном.
В анфас він нагадує електромобіль Hyundai Ioniq 6 завдяки вигнутому капоту та продовгуватим фарам.
Ззаду звертають на себе увагу стійки даху з оберненим нахилом та піксельні ліхтарі.
У салоні немає щитка приладів, зате встановили великий 27-дюймовий тачскрін і проєкцію на лобове скло. Задні крісла мають регульований кут нахилу спинки. Комплектація включає клімат-контроль, панорамний дах і камеру.
Розміри Hyundai Elexio EO 2026:
- довжина — 4615 мм;
- ширина — 1875 мм;
- висота — 1675 мм;
- колісна база — 2750 мм.
Електромобіль Hyundai Elexio EO запропонують у 215-сильній передньопривідній та 313-сильній повнопривідній версіях.
Кросовер комплектують батареями ємністю 64,2 та 88,1 кВт∙год: запас ходу, залежно від модифікації, становить від 518 до 722 км. 800-вольтна архітектура дозволяє швидкісну зарядку на 30−80% за 27 хвилин.
