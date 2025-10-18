Time назвав найкращі винаходи 2025 року (відео) Сьогодні 05:03 — Технології&Авто

Time назвав найкращі винаходи 2025 року (відео)

Американський журнал TIME оприлюднив щорічний рейтинг «Найкращі винаходи року», який публікує вже 25 років поспіль.

Людиноподібний робот Unitree R1

Увагу редакції TIME привернув двоногий гуманоїдний робот Unitree R1 від китайської компанії Unitree Robotics.

Його презентували в липні за напрочуд низькою стартовою ціною 5900 доларів. R1 створений для дослідників, викладачів, та розробників, які тестують алгоритми ШІ та займаються робототехнікою.

Робот важить 25 кілограмів, має 26 суглобів і оснащений системами розпізнавання голосу та обробки зображень. Завдяки цьому він здатен виконувати складні рухи — біг, бокс чи навіть колесо.

Робот Figure 03 від компанії Figure AI

Це людиноподібний домашній робот, розроблений для виконання побутових завдань.

Після запуску у жовтні він уже вміє складати одяг та завантажувати посудомийну машину, хоча поки що потребує певної допомоги людини.

Розробники активно збирають дані для навчання нейронної мережі Helix, яка має підвищити рівень автономності пристрою.

За словами генерального директора компанії Бретта Адкока, робототехніка «перебуває на тій самій траєкторії розвитку, що й цифровий ШІ», і вже наступного року Figure 03 може з’явитися у перших домівках.

Серед найцікавіших інженерних рішень — EufyMake E

Це перший у світі домашній УФ-принтер, який дозволяє друкувати тривимірні текстури на понад 300 матеріалах — від металу до дерева.

Завдяки ультрафіолетовому світлу спеціальні чорнила висихають миттєво, а принтер є на 90% меншим за промислові аналоги.

Кампанія зі збору коштів на його розробку стала найбільшою у світі серед краудфандингових технологічних проєктів, зібравши понад 47 мільйонів доларів.

Представник компанії Anker Innovations Френк Чжу наголосив, що E1 відкриває можливості для малого бізнесу та дизайнерів, які можуть персоналізувати побутові речі або створювати нові продукти.

Кишеньковий дрон-камера HoverAir X1 ProMax

Журнал назвав його «особистим відеооператором». Пристрій літає поруч із користувачем, фіксуючи моменти у форматі 8K, і завдяки системі штучного інтелекту самостійно відстежує рух людини.

Вбудовані датчики запобігають зіткненням, а корпус з аерокосмічних матеріалів є достатньо міцним та гнучким і витримує падіння.

Дзеркало Тижня За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.