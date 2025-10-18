Стартап Reflection AI планує створити відкриту альтернативу OpenAI та китайським ШІ-гігантам Сьогодні 02:22 — Технології&Авто

Стартап Reflection AI планує створити відкриту альтернативу OpenAI та китайським ШІ-гігантам

Американський стартап Reflection AI, заснований лише минулого року двома колишніми дослідниками Google DeepMind, залучив $2 млрд інвестицій. Оцінка компанії після цього зросла до $8 млрд — у 15 разів більше, ніж сім місяців тому. Мета команди — створити відкриті передові моделі штучного інтелекту та стати конкурентом закритим лабораторіям на кшталт OpenAI та Anthropic, а також китайським компаніям, таким як DeepSeek.

Про це пише TechСrunch.

Що відомо про Reflection AI

Reflection AI заснували у березні 2024 року Міша Ласкін, який працював над моделями винагород для проєкту Gemini, та Іоанніс Антоноглу, один із творців AlphaGo — системи, що у 2016 році перемогла чемпіона світу з гри в го.

Їхній досвід із передовими AI-технологіями став основою стратегії компанії: довести, що найкращі моделі можна розробляти не лише у великих корпораціях.

У новому раунді Reflection AI також оголосила, що залучила до команди провідних фахівців з DeepMind та OpenAI.

Компанія створила власну систему для тренування AI, яку обіцяє зробити відкритою для всіх. Найближчою ціллю є випуск мовної моделі наступного покоління у 2026 році, навченої на десятках трильйонів токенів.

«Ми створили платформу для тренування великих моделей та систем з підкріпленим навчанням, яку раніше могли будувати лише топові світові лабораторії», — заявили у Reflection AI.

Компанія використовує архітектуру MoE (Mixture-of-Experts) — це тип побудови моделей, який дозволяє масштабувати великі мовні моделі ефективніше. Такі підходи вже успішно застосовували китайські DeepSeek, Qwen та інші.

«Якщо ми не будемо діяти, то глобальний стандарт штучного інтелекту створять інші країни. І це буде не Америка», — пояснив Міша Ласкін, CEO Reflection AI.

Він додав, що багато компаній та урядів не можуть використовувати китайські моделі через юридичні ризики.

«Або ми залишимось у програші, або скористаємося можливістю», — сказав він.

Реакція технологічної спільноти

Багато американських технологів привітали нову стратегію Reflection AI.

«Чудово бачити більше відкритих моделей AI з Америки. Частина світового ринку обере саме відкритість, гнучкість та контроль», — написав Девід Сакс, урядовий координатор США з питань AI та криптотехнологій.

Клем Деланґ, співзасновник платформи Hugging Face, також назвав це «хорошою новиною для американського відкритого AI» та додав, що тепер компанія має швидко ділитися моделями й даними, щоб не відставати від лідерів open source.

Reflection AI планує відкрити ваги моделей (основні параметри, які визначають роботу ШІ), але зберегти приватними дані для навчання та повні тренувальні процеси. Такий підхід дає змогу іншим командам використовувати моделі, водночас зберігаючи бізнес-контроль над технологією.

Компанія зароблятиме на співпраці з великими бізнесами та урядами, які хочуть створювати власні «незалежні AI-системи» — тобто моделі, що належать окремим країнам.

«Великі компанії хочуть мати контроль над AI — від вартості до налаштувань. Це саме той ринок, на який ми орієнтуємось», — сказав Ласкін.

Першу модель планують випустити на початку 2026 року. Вона буде текстовою, але згодом отримає мультимодальні можливості. Отримані $2 млрд інвестицій Reflection AI витратить на обчислювальні потужності для тренування моделей.

Серед інвесторів — Nvidia, Disruptive, DST, 1789, B Capital, Lightspeed, GIC, Ерік Юань, Ерік Шмідт, Citi, Sequoia, CRV та інші.

