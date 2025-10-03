0 800 307 555
OpenAI стверджує, що ШІ вже виконують робочі завдання нарівні з людьми

Технології&Авто
31
За даними OpenAI, сучасні моделі ШІ вже здатні виконувати частину робіт так само добре, як і люди, але вони не зможуть повністю замінити людей.
Про це пише Gizmodo.
Компанія OpenAI опублікувала звіт із результатами тестування провідних моделей у 44 різних професіях. Оцінювання називається GDPval, і OpenAI стверджує, що воно має на меті обґрунтувати дебати щодо ШІ та відстежити, як моделі вдосконалюються з часом.
Завдання у ньому створювали фахівці з 14-річним досвідом у ключових галузях США, що формують найбільшу частку ВВП: від фінансів і нерухомості до виробництва та державного управління. Дослідження показало такий результат:
  • Claude Opus 4.1 — 47,6%;
  • GPT-5 high — 38,8%;
  • GPT-4o — із 12,4%.
Моделі впевнено виконують завдання касирів, менеджерів із продажів і розробників ПЗ, але гірше справляються у сферах інженерії, фармації та монтажу відео.
За підрахунками OpenAI, моделі виконують завдання GDPval у 100 разів швидше і дешевше, ніж люди. При цьому більшість професій охоплює не лише рутинні кроки, які можна формалізувати у вигляді тесту. Тому ШІ бере на себе повторювані функції, звільняючи людям час для складних і творчих завдань.
Також компанія наголошує, що попри прогрес, повної заміни людей штучним інтелектом чекати не варто.
За матеріалами:
vctr.media
