Тesla Model Y отримала функцію, яка перетворить її на величезний павербанк

Технології&Авто
Тesla Model Y отримала функцію, яка перетворить її на величезний павербанк
Тesla Model Y отримала функцію, яка перетворить її на величезний павербанк
Tesla підтвердила, що новий Model Y Performance підтримує двосторонню зарядку — як для дому (V2H), так і для підключення техніки (V2L).
Як пояснює electrek.co, це означає, що машина може працювати як «велика батарея»:
  • V2L (Vehicle-to-Load) — дозволяє живити прилади через спеціальний адаптер. Наприклад, інструменти, побутову техніку чи обладнання для кемпінгу. Потужність — до 11,5 кВт.
  • V2H (Vehicle-to-Home) — може подавати струм на цілий будинок під час відключення електрики. Для цього потрібен Powerwall 3 або інший сумісний інвертор.
Функція з’явиться через оновлення ПЗ наприкінці 2025 року. Поки вона працює тільки з адаптерами Tesla (вартість від 200 до 400 доларів), а для повного підключення дому знадобиться додаткове обладнання.
Раніше таку можливість офіційно мала лише Tesla Cybertruck, але тепер компанія підтвердила її і для Model Y Performance. Очікується, що згодом двостороння зарядка стане доступною й для інших моделей Tesla.
За матеріалами:
Ampercar
Авто
