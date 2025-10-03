Доля популярного електрокросовера Hyundai Kona наближається до кінця — чому так 03.10.2025, 01:22 — Технології&Авто

Доля популярного електрокросовера Hyundai Kona наближається до кінця — чому так

Компанія Hyundai кардинально скоротила модельний ряд електричного кросовера Kona для модельного року 2026. Виробник прибрав з продажу 75 відсотків версій популярної моделі, залишивши лише базову комплектацію. Про це пише Carscoops

Зі списку доступних варіантів виключено комплектації SEL, Limited та спортивну версію N Line. Єдиною версією, що залишилася у виробництві, стала базова Kona Electric SE зі стандартною батареєю. Модель отримає акумулятор ємністю 48,6 кВт·год, який забезпечує запас ходу лише 322 кілометри.

Силова установка залишиться незмінною — передній електромотор потужністю 135 к.с. та крутним моментом 255 Нм. Технічні характеристики мають перейти з попереднього модельного року без суттєвих змін. Швидкість швидкого заряджання постійним струмом обмежена 100 кВт.

Запас ходу Kona Electric SE на 166 кілометрів менший порівняно з оновленим Nissan Leaf 2026 модельного року, який при цьому коштує на 2 985 доларів дешевше за модель Hyundai 2025 року. На ринку електромобілів очікується посилення конкуренції з появою нового Nissan Leaf та оновленого Chevrolet Bolt.

Hyundai поки не оприлюднила повні специфікації моделі 2026 року та не коментувала причини скорочення лінійки. Серед оновлень виробник згадав лише збільшений лоток консолі у салоні автомобіля.

Ampercar За матеріалами:

