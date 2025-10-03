0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Доля популярного електрокросовера Hyundai Kona наближається до кінця — чому так

Технології&Авто
22
Доля популярного електрокросовера Hyundai Kona наближається до кінця — чому так
Доля популярного електрокросовера Hyundai Kona наближається до кінця — чому так
Компанія Hyundai кардинально скоротила модельний ряд електричного кросовера Kona для модельного року 2026. Виробник прибрав з продажу 75 відсотків версій популярної моделі, залишивши лише базову комплектацію. Про це пише Carscoops.
Зі списку доступних варіантів виключено комплектації SEL, Limited та спортивну версію N Line. Єдиною версією, що залишилася у виробництві, стала базова Kona Electric SE зі стандартною батареєю. Модель отримає акумулятор ємністю 48,6 кВт·год, який забезпечує запас ходу лише 322 кілометри.
Силова установка залишиться незмінною — передній електромотор потужністю 135 к.с. та крутним моментом 255 Нм. Технічні характеристики мають перейти з попереднього модельного року без суттєвих змін. Швидкість швидкого заряджання постійним струмом обмежена 100 кВт.
Доля популярного електрокросовера Hyundai Kona наближається до кінця — чому так
Запас ходу Kona Electric SE на 166 кілометрів менший порівняно з оновленим Nissan Leaf 2026 модельного року, який при цьому коштує на 2 985 доларів дешевше за модель Hyundai 2025 року. На ринку електромобілів очікується посилення конкуренції з появою нового Nissan Leaf та оновленого Chevrolet Bolt.
Hyundai поки не оприлюднила повні специфікації моделі 2026 року та не коментувала причини скорочення лінійки. Серед оновлень виробник згадав лише збільшений лоток консолі у салоні автомобіля.
А ви готові до будь-яких пригод на дорозі? З автоцивілкою — так! Достатньо обрати оптимальний варіант на Finance.ua.

Автоцивілка (ОСЦПВ)

За матеріалами:
Ampercar
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems