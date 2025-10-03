Нове покоління пікапа Toyota Hilux показали в мережі 03.10.2025, 00:19 — Технології&Авто

Нове покоління пікапа Toyota Hilux показали в мережі

Деталі наступного покоління легендарного пікапа Toyota Hilux з’явилися в мережі завдяки витоку документів з Австралії. Інформація вказує на суттєві зміни в лінійці силових установок та можливе припинення випуску кузова Extra-Cab для нової моделі. Відомості про оновлений пікап стали доступними через онлайн-базу даних австралійського Департаменту інфраструктури та транспорту. Про це пише Drive

Документи містять позначення нової моделі як ‘AN2' та не згадують про 2,7-літровий бензиновий двигун, який пропонується для поточної версії. Також відсутня інформація про 2,4-літровий турбодизель, що використовується у моделі, яка продається зараз.

Австралійське видання Drive припускає, що єдиним варіантом двигуна може стати 2,8-літровий турбодизель, який наразі встановлюється на Hilux та інші моделі Toyota, зокрема Land Cruiser Prado. Цей мотор оснащений 48-вольтовою mild-hybrid технологією та видає 150 кВт потужності та 500 Нм крутного моменту.

Усі версії Hilux з електрифікованим 2,8-літровим двигуном отримають автоматичну трансмісію у стандартній комплектації. Для прихильників механічної коробки передач Toyota запропонує неелектрифіковану версію цього мотора з ручною трансмісією. Також можлива неелектрифікована версія з автоматом.

Як і поточна модель, новий Hilux пропонуватиметься з заднім та повним приводом, хоча більшість версій матимуть повний привід. Презентація оновленого пікапа може відбутися на Thailand Motor Expo наприкінці листопада. Модель отримає оновлений зовнішній дизайн, цифрову приладову панель та великий інформаційно-розважальний дисплей.

Ходять чутки про розробку високопродуктивної версії для конкуренції з Ford Ranger Raptor. Вона може отримати 2,4-літрову гібридну установку i-Force Max з Tacoma потужністю 326 к.с. та крутним моментом 630 Нм. Toyota підтвердила, що повністю електрична версія Hilux також з’явиться у майбутньому.

