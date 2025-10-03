0 800 307 555
У Google звільнили 100 UX-дизайнерів, через оптимізацію штату й інвестиції в ШІ

Технології&Авто
28
Компанія Google скоротила штат співробітників у своєму підрозділі Cloud. Хвиля звільнень зачепила фахівців з дизайну та дослідження досвіду користувачів.
Про це повідомляє видання Business Insider з посиланням на джерела.
Відзначається, що останні два роки Google проводить постійні скорочення задля оптимізації й заохочує співробітників більше використовувати штучний інтелект у своїй повсякденній роботі.
Точна кількість співробітників, яких торкнулося скорочення, невідома, проте CNBC стверджує, що звільнити могли близько 100 працівників.
За словами інсайдера, деякі з посад, які зазнали скорочень, були пов’язані з кількісними дослідженнями користувацького досвіду — роботою, яка передбачає використання даних для розуміння поведінки користувачів.
Зазначається, що Google наполовину скоротила деякі команди дизайнерів хмарного підрозділу, і багато зі співробітників були з США. Деяким з них дали час до початку грудня, щоб знайти нову посаду в компанії.
За матеріалами:
dev.ua
