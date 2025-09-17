Google інвестує £5 мільярдів у штучний інтелект у Британії
Американський технологічний гігант Google оголосив про інвестиції у штучний інтелект у Великій Британії у розмірі 5 мільярдів фунтів стерлінгів напередодні візиту до країни президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє The Guardian.
Зазначається, що у вівторок компанія Google заявила, що протягом наступних двох років інвестує 5 мільярдів фунтів стерлінгів у капітальні витрати, дослідження та розробки, а також пов’язані з ними інженерні рішення, включаючи «піонерські» дослідження штучного інтелекту в науці та охороні здоров’я через свою платформу Google DeepMind.
У компанії додали, що ці інвестиції допоможуть Великій Британії розвивати економіку штучного інтелекту та сприятимуть технологічним проривам, покращенням кібербезпеки та створенню робочих місць.
Google прогнозує, що її інвестиції допоможуть створювати 8 250 робочих місць щорічно у британському бізнес-середовищі.
Пізніше у вівторок глава Мінфіну Великої Британії Рейчел Рівз офіційно відкриє перший центр обробки даних компанії у Великій Британії у місті Волтем-Крос, неподалік Лондона.
Президент США Дональд Трамп розпочинає свій офіційний дводенний державний візит до Великої Британії у вівторок.
