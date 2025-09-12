Google профінансувала українську «Мрію» на $1,5 млн
Компанія Google оголосила про надання фінансування в розмірі 1,5 млн доларів США для підтримки українського освітнього проєкту «Мрія» — державної освітньої екосистеми для педагогів, дітей та їхніх батьків.
Про це йдеться у блозі Google.
«Мрія» має на меті допомогти вчителям позбутися зайвої бюрократії та ефективно навчати дітей. Екосистема об’єднує в собі цифрові посвідчення для учнів, розклад занять, освітній контент та безпечні комунікації.
Фінансування від Google допоможе команді «Мрії» під час загальнонаціонального впровадження екосистеми в школах, пілотного впровадження в дитячих садках та залучення нових користувачів. Головна мета — залучити понад 500 000 батьків і учнів, надавши їм централізований хаб, що об’єднує всіх учасників освітнього процесу.
«У Google ми віримо, що освіта є фундаментом для побудови успішного майбутнього, і платформа „Мрія“ — яскравий приклад цього бачення. Наша підтримка допоможе команді „Мрії“ розширити свою діяльність, інтегрувати передові інструменти ШІ для персоналізації навчання та розширити можливості українських учнів, вчителів і батьків», — зазначив Роуен Барнетт, директор Google.org Europe.
За словами першого віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, підтримка від Google допоможе швидше розвивати продукт, додавати нові можливості та інструменти на базі штучного інтелекту.
«У вересні з „Мрією“ вже почали навчання понад 2000 шкіл. У 2026 році ми розпочнемо пілотування дошкілля та розробку концепції для закладів вищої освіти… Важливо, що Google системно підтримує розвиток української освіти — від перезапуску платформи „Дія.Освіта“ за фінансової та волонтерської підтримки від Google.org Fellows до впровадження нових технологій…» — прокоментував Федоров.
Підтримка з боку Google буде реалізована, зокрема, завдяки партнерству з Фондом Східна Європа, який виступає ключовим посередником у впровадженні ініціатив та програм, спрямованих на розвиток «Мрії».
Нагадаємо, у вересні 2024 року «Мрія» була запущена в режимі тестування, а у квітні 2025 року Президент України Володимир Зеленський оголосив, що вебпортал і застосунок стали доступними для всіх охочих шкіл.
