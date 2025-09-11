Львівський завод представив нову модель електробуса (фото)
Львівський завод «Електронмаш» представив нову модель електробуса Електрон Е181, пише fixygen.
Головна особливість моделі
Це компактна довжина — 10,2 метри. Електробус вміщує 90 пасажирів та має 30 посадкових місць. Зокрема, 1 місце для пасажира на візку. Одного заряду батареї вистачає на 300−350 кілометрів.
Заряджання батареї — до 5 годин.
Електробус може працювати в режимі рекуперації, тобто при гальмуванні відбувається часткове повернення електроенергії в акумуляторні батареї.
Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, координатор політики «Зроблено в Україні» в Парламенті Дмитро Кисилевський.
Концерн «Електрон» реалізував цей проект, спираючись на інструменти політики «Зроблено в Україні». Зокрема, на міський транспорт розповсюджуються вимоги локалізації при публічних закупівлях. Також новий електробус вже включений до реєстру техніки, при придбанні якої покупцеві 15% вартості компенсується державою. Рівень локалізації нової моделі — понад 40%.
Постачальниками вузлів та запчастин для електробуса Електрон Е181 є понад 250 українських підприємств, розташованих в усіх регіонах країни. Виробництво такої машини забезпечує тисячі робочих місць на всьому ланцюзі постачання.
Поділитися новиною
Також за темою
Львівський завод представив нову модель електробуса (фото)
НБУ розповів, як буде покривати дефіцит бюджету в наступні два роки
Україна синхронізувала нові санкції проти росії з Британією
НБУ відстежує вплив виїзду чоловіків 18−22 років на економіку та ринок праці
Президент підписав закон щодо порядку зупинення колективного договору за ініціативою роботодавця
Палата представників США ухвалила оборонний бюджет, для України — 400 млн доларів