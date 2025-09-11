Львівський завод представив нову модель електробуса (фото) Сьогодні 23:14 — Казна та Політика

Львівський завод представив нову модель електробуса (фото)

Львівський завод «Електронмаш» представив нову модель електробуса Електрон Е181, пише fixygen.

Головна особливість моделі

Це компактна довжина — 10,2 метри. Електробус вміщує 90 пасажирів та має 30 посадкових місць. Зокрема, 1 місце для пасажира на візку. Одного заряду батареї вистачає на 300−350 кілометрів.

Заряджання батареї — до 5 годин.

Електробус може працювати в режимі рекуперації, тобто при гальмуванні відбувається часткове повернення електроенергії в акумуляторні батареї.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, координатор політики «Зроблено в Україні» в Парламенті Дмитро Кисилевський.

Концерн «Електрон» реалізував цей проект, спираючись на інструменти політики «Зроблено в Україні». Зокрема, на міський транспорт розповсюджуються вимоги локалізації при публічних закупівлях. Також новий електробус вже включений до реєстру техніки, при придбанні якої покупцеві 15% вартості компенсується державою. Рівень локалізації нової моделі — понад 40%.

Постачальниками вузлів та запчастин для електробуса Електрон Е181 є понад 250 українських підприємств, розташованих в усіх регіонах країни. Виробництво такої машини забезпечує тисячі робочих місць на всьому ланцюзі постачання.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.