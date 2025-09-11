0 800 307 555
укр
Палата представників США ухвалила оборонний бюджет, для України — 400 млн доларів

Казна та Політика
Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт, який визначає бюджет на оборонні потреби держави у 2026 році в розмірі $892,6 мільярда. Для України передбачається $400 млн.
Про це повідомляє The Hill, передає Укрінформ.
Законопроєкт, який передбачає фінансування та регулює оборонну політику, ухвалено 231 голосом, проти висловилися 196 конгресменів.
При цьому четверо республіканців проголосували «проти» законопроєкту, тоді як 17 демократів приєдналися до Республіканської партії, проголосувавши «за». Зазвичай такий законопроєкт приймається з широкою двопартійною підтримкою у Конгресі.
The New York Times інформує, що документ передбачає виділення 400 мільйонів доларів на «Ініціативу сприяння безпеці України» (USAI). Конгресмени відхилили поправку конгресвумен Марджорі Тейлор Грін про скорочення фінансування для України.
Законодавці також передбачили у документі, що Пентагон має звітувати Конгресу, якщо адміністрація планує скасувати або призупинити військову допомогу Україні, схвалену Конгресом.
Таким чином Конгрес намагається відновити свої повноваження нагляду після того, як Міністерство оборони США влітку призупинило постачання допомоги Україні, не повідомивши про це законодавців.
За матеріалами:
Укрінформ
Кабмін
