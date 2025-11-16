У жовтні інфляція сповільнилася до найнижчого рівня від початку року Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

У жовтні інфляція сповільнилася до найнижчого рівня від початку року

У жовтні річний показник інфляції в Україні зріс на 0,9% відносно вересня, і на 10,9% відносно жовтня 2024 року. Базова інфляція зросла на 0,6% у порівнянні з вереснем та на 10,2% — у річному вимірі.

Про це повідомили у Держстаті.

Як свідчать дані аналітиків, річний показник інфляції у жовтні є найнижчим з початку 2025 року.

Що подорожчало найбільше

Продукти харчування та безалкогольні напої за рік подорожчали на 15,6% та на 1,6% за місяць.

Лідером зростання стали яйця, які додали майже 42% у річному вимірі та ще 11% за жовтень.

Алкоголь та тютюнові вироби за рік подорожчали на 18,6%, а за місяць — на 1,5%.

Водночас найбільше подешевшали овочі — на 21,5% відносно жовтня 2024 року, хоча у жовтні їхня ціна зросла на 10,4% відносно вересня 2025 року.

У яких категоріях ще зафіксовано зміни цін:

одяг і взуття: ціни знизились на 6% за рік, відносно вересня цього року вони зросли на 0,5%;

ціни знизились на 6% за рік, відносно вересня цього року вони зросли на 0,5%; житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива: зростання на 2,4% за рік та на 0,2% за місяць;

зростання на 2,4% за рік та на 0,2% за місяць; предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла: ціни підвищилися на 1,7% за рік, відносно минулого місяця — на 0,7%;

ціни підвищилися на 1,7% за рік, відносно минулого місяця — на 0,7%; охорона здоров’я: ціни зросли на 9,9%, відносно минулого місяця — знизились на 0,1%;

ціни зросли на 9,9%, відносно минулого місяця — знизились на 0,1%; паливо та мастила: вартість зросла на 3,9%, а відносно вересня цього року — не змінились.

Раніше Finance.ua писав , що фактичні показники інфляції виявилися трохи вищими за прогноз Нацбанку, опублікований у жовтневому Інфляційному звіті регулятора.

Це сталося через те, що ціни на сирі продукти харчування знижувалися повільніше, ніж очікувалося. Водночас базова інфляція була трохи нижчою за прогноз завдяки швидшому уповільненню зростання цін на послуги та непродовольчі товари.

