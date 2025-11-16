0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У жовтні інфляція сповільнилася до найнижчого рівня від початку року

Казна та Політика
33
У жовтні інфляція сповільнилася до найнижчого рівня від початку року
У жовтні інфляція сповільнилася до найнижчого рівня від початку року
У жовтні річний показник інфляції в Україні зріс на 0,9% відносно вересня, і на 10,9% відносно жовтня 2024 року. Базова інфляція зросла на 0,6% у порівнянні з вереснем та на 10,2% — у річному вимірі.
Про це повідомили у Держстаті.
Читайте також
Як свідчать дані аналітиків, річний показник інфляції у жовтні є найнижчим з початку 2025 року.

Що подорожчало найбільше

Продукти харчування та безалкогольні напої за рік подорожчали на 15,6% та на 1,6% за місяць.
Лідером зростання стали яйця, які додали майже 42% у річному вимірі та ще 11% за жовтень.
Алкоголь та тютюнові вироби за рік подорожчали на 18,6%, а за місяць — на 1,5%.
Водночас найбільше подешевшали овочі — на 21,5% відносно жовтня 2024 року, хоча у жовтні їхня ціна зросла на 10,4% відносно вересня 2025 року.
У яких категоріях ще зафіксовано зміни цін:
  • одяг і взуття: ціни знизились на 6% за рік, відносно вересня цього року вони зросли на 0,5%;
  • житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива: зростання на 2,4% за рік та на 0,2% за місяць;
  • предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла: ціни підвищилися на 1,7% за рік, відносно минулого місяця — на 0,7%;
  • охорона здоров’я: ціни зросли на 9,9%, відносно минулого місяця — знизились на 0,1%;
  • паливо та мастила: вартість зросла на 3,9%, а відносно вересня цього року — не змінились.
Раніше Finance.ua писав, що фактичні показники інфляції виявилися трохи вищими за прогноз Нацбанку, опублікований у жовтневому Інфляційному звіті регулятора.
Це сталося через те, що ціни на сирі продукти харчування знижувалися повільніше, ніж очікувалося. Водночас базова інфляція була трохи нижчою за прогноз завдяки швидшому уповільненню зростання цін на послуги та непродовольчі товари.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems