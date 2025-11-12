Інфляція сповільнюється — що кажуть у Нацбанку Сьогодні 10:02

Інфляція сповільнюється — що кажуть у Нацбанку

У жовтні 2025 року інфляція продовжила сповільнюватися — до 10,9% у річному вимірі. За місяць ціни зросли на 0,9%.

Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України, зазначають у Нацбанку.

Фактичні показники інфляції виявилися трохи вищими за прогноз, опублікований у жовтневому Інфляційному звіті регулятора.

Це сталося через те, що ціни на сирі продукти харчування знижувалися повільніше, ніж очікувалося. Водночас базова інфляція була трохи нижчою за прогноз завдяки швидшому уповільненню зростання цін на послуги та непродовольчі товари.

Ціни на сирі продукти харчування

Річне зростання цін на сирі продукти далі сповільнювалося — до 15,2%. Падіння цін на овочі поглибилося до -21,5% насамперед через здешевлення овочів борщового набору. Натомість помідори дешевшали повільніше, а ціни на огірки знову почали зростати.

Також сповільнилося подорожчання фруктів, борошна та яєць. Ціни на свинину й курятину залишилися стабільними, а на яловичину зростали трохи повільніше. Водночас швидше дорожчали крупи та молоко.

Базова інфляція

Базова інфляція знизилася до 10,2%. Подорожчання оброблених продуктів сповільнилося до 15,6% на рік. Менше зростали ціни на деякі молочні вироби, хліб, соняшникову олію та безалкогольні напої. Водночас швидше дорожчали оброблена риба та морепродукти.

Непродовольчі товари та послуги

Зростання цін на непродовольчі товари уповільнилося до 1,6% на рік, а падіння цін на одяг і взуття стало глибшим. Інфляція у сфері послуг знизилася до 13,8%, що може свідчити про часткове полегшення ситуації на ринку праці. Зокрема, повільніше дорожчали послуги лікарень, салонів краси, інтернету, таксі, страхування та готелів.

Адміністративно регульовані ціни

Темпи зростання таких цін трохи сповільнилися — до 10,6%. Це пов’язано з меншим подорожчанням тютюнових виробів та алкогольних напоїв.

Зростання цін на паливо теж сповільнилося — до 3,9%. Це пояснюється ефектом бази порівняння, адже в жовтні ціни на всі види пального майже не змінювалися.

До кінця року очікується подальше зниження інфляції завдяки достатнім запасам продовольства та заходам НБУ, які підтримують привабливість гривневих активів і стабільність валютного ринку.

