У НБУ розповіли, чи зростуть ціни на бензин до 2026 року
У Нацбанку прогнозують, що ціни на пальне в Україні зростуть — причому вже до кінця 2025 року. Втім, зростання не буде різким, а тому суттєвої зміни цін на АЗС, у т.ч. на бензин, найімовірніше, вдасться уникнути.
Як зазначив регулятор, досягти цього вдасться, зокрема, через відтермінування набрання чинності вимогою про обов’язкове додавання біоетанолу до бензину — до 1 січня 2026-го. Через це норма не позначатиметься на цінах палива принаймні до кінця цього року.
Крім того, зростання цін на пальне буде відносно низьким і стабільним до кінця року завдяки зменшенню волатильності світових цін на нафту, тобто меншої різкості та частоти коливань.
У 2026 році ціни на бензин зростуть
Водночас Нацбанк очікує, що з початку 2026 року ціни на пальне почнуть зростати в прискореному режимі. Причиною ж цього, як пояснюють, стане заплановане зростання акцизів:
- на бензин — з поточних 271,7 євро за 1000 літрів до 300,8 євро;
- на дизель — з 215,7 євро за 1000 літрів до 253,8 євро;
- на автогаз — з 173 євро за 1000 літрів до 198 євро.
Це, зазначили в Нацбанку, відчутно відіб’ється на вартості пального в країні.
«Темпи зростання цін прискоряться», — прогнозують у регуляторі.
Раніше Finance.ua повідомляв, що в Україні підстав для різкого стрибка цін на бензин у жовтні немає. Однак експерти попереджають про можливе подорожчання, яке обмежиться 20−60 коп/л. Середня ціна пального А-95 наразі становить 58,8 грн/л, і навіть після корекції не перевищить 59,4 грн/л.
